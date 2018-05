Rissa al cimitero per l'eredità : 5 denunciati dopo i funerali della nonna di 103 anni : Quando una lite per l'eredità trascende e non ci si cura nemmeno del luogo. Cinque persone sono state denunciate per una Rissa in un cimitero, dopo il funerale di una anziana ultracentenaria deceduta ...

Lite per l'eredità - scatta la Rissa al cimitero : I carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico , Brindisi, , a conclusione dei primi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per rissa, cinque persone, tutte del luogo. Verso le 17 di ...