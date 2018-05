Rimozione dei giochi con contenuti sessuali da Steam | Valve fa in parte marcia indietro?

Manifesto anti-aborto a Roma - i promotori : “Censura andata a vuoto”. Report dei vigili per valutare Rimozione : “Gli immediati tentativi di censurare la nostra campagna sono andati a vuoto, dato che non abbiamo usato gli spazi pubblici comunali ma ci siamo affidati a una concessionaria privata“. L’associazione prolife Citizen Go difende i suoi manifesti comparsi a Roma (con lo slogan “L’aborto è la prima causa di femminicidio”) annuncia che “la campagna si svilupperà ulteriormente, con l’utilizzo di camion-vela in ...

Usa-Cina : Zte salva in cambio della Rimozione dei dazi sulla soia : New York, 14 mag. , askanews, Stati Uniti e Cina provano a trovare un accordo per evitare, almeno in parte uno scontro commerciale: Washington sarebbe pronta a perdonare ZTE per aver violato le ...

George Michael : i familiari chiedono la Rimozione dei tributi dei fan : A distanza di più di un anno dalla morte di George Michael , avvenuta il giorno di Natale di due anni fa, si torna a parlare di lui. E lo fanno i familiari del compianto cantante, lanciando un appello ...