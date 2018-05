Ricerca | a Telethon il premio Sonia Skarlatos 2018

meteoweb.eu

: RT @RegLombardia: La Fondazione #Telethon ha investito in #Lombardia 218 milioni per la ricerca su 498 milioni totali. Sai che la fondazion… - alfer1959 : RT @RegLombardia: La Fondazione #Telethon ha investito in #Lombardia 218 milioni per la ricerca su 498 milioni totali. Sai che la fondazion… - Gulianebbiolo : RT @Telethonitalia: Grazie al bando Telethon Uildm, il progetto coordinato da Valeria Sansone del @CentroNemo con altri 3 centri di ricerca… - sonia_star : Retweet:Grazie al bando Telethon Uildm, il progetto coordinato da Valeria Sansone del CentroNemo con altri 3 centri… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Fondazionepremiata, attraverso il direttore generale Francesca Pasinelli, con il ‘Public Service Award’: riconoscimento promosso dall’American Society of Gene and Cell Therapy (Asgct), dedicato alle persone e alle organizzazioni che si siano distinte nel promuovere e potenziare costantemente l’avanzamento delle terapie geniche e cellulari attraverso agenzie governative, gruppi di advocacy, attività di divulgazione al pubblico, organizzazioni non profit. I componenti, lo staff e il consiglio di amministrazione dell’Asgct hanno assegnato il riconoscimento durante il 21esimo meeting annuale svoltosi a Chicago tra il 16 e il 19 maggio. “L’American Society of Gene and Cell Therapy – spiega Helen E. Heslop, presidente Asgct e direttore del Center for Cell and Gene Therapy (Baylor College of Medicine) – è ...