Riccardo e Ida di Uomini e Donne | mai visti così | le foto ‘intime’ che fanno impazzire i

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri : “Ida Platano è la donna della mia vita” (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne - Riccardo Guarnieri : "Ida Platano è la donna della mia vita" : Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e donne. I due, che hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi da poche settimane (la puntata è andata in onda di recente), si stanno vivendo in maniera più approfondita nonostante a separarli ci siano qualche chilometro di troppo. Infatti, la dama vive a Brescia, mentre il cavaliere è di Taranto. Ida si è detta convinta di non ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo felici : la promessa d’amore di lui : Uomini e Donne Trono Over news: Ida e Riccardo stanno ancora insieme e sono felici e innamorati Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne. I due hanno lasciato il programma di Maria De Filippi da poco ma sono più che mai complici […] L'articolo Uomini e Donne, Ida e Riccardo felici: la promessa d’amore di lui proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo pronti tra cuori e selfie (Trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta non ha ancora trovato l'amore, ma il suo cuore è già occupato da una donna molto speciale. Proprio a lei, ieri, l'ex calciatore... Anche oggi Ida Platano e il suo Riccardo Maria Guarnieri sono pronti a vivere una bella giornata insieme. La conferma è arrivata poco fa sulle storie di Instagram dalla bella dama del trono over di Uomini e Donne che si mostra, in tutto il suo splendore, ...

Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri - la foto di coppia : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne Over, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. La loro storia divisa tra alti e bassi, ha fatto sognare i telespettatori. Ecco la loro prima foto di coppia! Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono resi protagonisti di un vero e proprio colpo di scena. Durante una recente puntata di Uomini e Donne Over, dopo un ennesimo litigio, hanno suggellato il loro rapporto con un ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo - l'amore continua? A settembre il ritorno in studio : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri : prime foto di coppia : Con un colpo di scena in piena regola, ieri pomeriggio, Riccardo Guarnieri ha deciso di uscire dal programma assieme a Ida Platano, sotterrando, nel giro di pochi minuti, dubbi, ansie e aspettative per il futuro. Un lungo abbraccio e tanti baci hanno siglato la comune volontà di viversi lontano dalle telecamere, senza intromissioni esterne.prosegui la letturaUomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: prime foto di coppia pubblicato su ...

Trono Over - Ida e Riccardo : è amore. Gemma e Giorgio : è finita : Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri finalmente coppia. Al Trono Over di "Uomini e Donne", i nuovi Gemma e Giorgio escono mano nella mano dal programma di Maria De Filippi. Intanto procede a gonfie ...

Uomini e Donne : Ida e Riccardo lasciano il programma Video : Il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarneri [Video] è arrivato ad una svolta. Tra i due la relazione prosegue tra alti e bassi e nell’ultima puntata il cavaliere aveva deciso di abbandonare la seduta perché infastidito dalla presa di posizione della bresciana. Quest’ultima ha fatto entrare in studio un nuovo corteggiatore ma l’ha immediato congedato. “Ho il cuore impegnato e non me la sento di conoscerti”. La dama ha ribadito di essere ...

Uomini e Donne : Ida e Riccardo lasciano il programma : Il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarneri è arrivato ad una svolta. Tra i due la relazione prosegue tra alti e bassi e nell’ultima puntata il cavaliere aveva deciso di abbandonare la seduta perché infastidito dalla presa di posizione della bresciana. Quest’ultima ha fatto entrare in studio un nuovo corteggiatore ma l’ha immediato congedato. “Ho il cuore impegnato e non me la sento di conoscerti”. La dama ha ribadito di essere molto ...

UeD news : Ida e Riccardo lasciano il programma - l’abbraccio con Sossio : Uomini e Donne news: Ida e Riccardo lasciano insieme il programma Ida e Riccardo lasciano insieme Uomini e Donne. Finalmente la coppia ha deciso di iniziare a frequentarsi fuori dal programma, facendo le cose sul serio. Durante la puntata del Trono Over del 9 maggio, i due hanno spiegato di stare bene insieme ma di […] L'articolo UeD news: Ida e Riccardo lasciano il programma, l’abbraccio con Sossio proviene da Gossip e Tv.

IDA PLATANO E Riccardo GUARNIERI/ Lasciano Uomini e Donne? Ecco cos'è accaduto dopo il bacio : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Uomini e Donne: dopo un lungo tira e molla, sembra che la dama e il cavaliere del trono over siano pronti a vivere la loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:50:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : pronti a lasciare il programma insieme? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: dopo un lungo tira e molla, sembra che la dama e il cavaliere del trono over siano pronti a vivere la loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano : "Le mie amiche mi dicono che Riccardo non fa per me" : Ida Platano è una delle protagoniste delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La 36enne proveniente da Brescia, di origini siciliane, infatti, è protagonista di un lunghissimo tira e molla con Riccardo Guarnieri, 39enne proveniente da Taranto. Il rapporto tra Ida e Riccardo, infatti, è in una fase di stallo a causa di un episodio che il Cavaliere non riesce a ...