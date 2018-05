Renault per la riduzione delle emissioni

F1 - Haas e Renault interessate a Fernando Alonso per il 2018 : Un impegno a 360° all'interno del mondo del motorsport. Non ci resta che attendere ulteriori novità in tal senso, ma una cosa è certa: la corsa di Monaco ci darà un'idea chiara sulle trattative per ...

Renault - nuove versioni Sport Edition per il vendutissimo Captur : Nuovo Renault Captur, crossover di segmento B più venduto in Italia dal 2015, si evolve per accogliere le nuove versioni Sport Edition e Sport Edition2. Insieme all'evoluzione delle versioni, avviene...

F1 - Red Bull : due settimane per scegliere tra Renault e Honda : Siamo stati amichevoli, gli abbiamo dato due settimane extra', ha dichiarato Cyril Abiteboul, direttore di Renault Sport F1. Horner, Marko e gli ingegneri Red Bull, come ha riferito il quotidiano ...

BMW - GM e Renault - Insieme per Mobi - la Mobility Open Blockchain Initiative : A Dubai è stata appena presentato Mobi, acronimo di Mobility Open Blockchain Initiative, un consorzio creato da alcuni gruppi autoMobilistici e aziende di tecnologia che punta a creare uno standard per garantire la sicurezza delle transazioni monetarie del futuro. A far parte dell'iniziativa sono marchi come la BMW, la Renault e la General Motors Insieme ad aziende come la Bosch, la ZF e la IBM. La Blockchain in auto. Mobi si assicurerà che i ...

Renault Twingo - Primi collaudi per la versione aggiornata : Quelle che vi proponiamo sono le prime foto spia del restyling della Renault Twingo. L'aggiornamento di metà carriera della attuale incarnazione della piccola francese, nata da una joint-venture con il gruppo Daimler e con il marchio Smart, porterà a un rinnovamento del design, mentre non è ancora nota l'eventuale evoluzione della meccanica e degli interni.Modifiche a paraurti e gruppi ottici. Le immagini mettono in risalto le classiche ...

Clio Cup Italia : fine settimana ricco di adrenalina per il trofeo di Renault : Le due gare di 25' sono in programma domenica alle ore 10.55 e alle 16.35 , diretta streaming su RenaultsportItalia.it , .

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'auto elettrica : Teleborsa, - Sogefi, società di componentistica del gruppo CIR, ha ottenuto da Renault-Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici ...

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'auto elettrica : Sogefi , società di componentistica del gruppo CIR , ha ottenuto da Renault -Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici a ...

Auto - Sogefi fornirà i componenti per le batterie di Renault-Nissan-Mitsubishi : MILANO - Sogefi incassa un importante ordine da parte del gruppo Automobilistico Renault-Nissan, che estende la sua alleanza al marchio Mitsubishi e - dopo anni di partnership industriale e azionaria -...

F1 - Melbourne storica per Renault : ecco il record della scuderia : Non abbiamo avuto problemi di affidabilità nel Team Renault Sport One e le prestazioni della squadra sono state più o meno quelle che ci aspettavamo e speravamo nella prima gara'. 'Questo è un ...

F1 - Mondiale 2018 : rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita - ma i problemi restano : “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”. Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed ...