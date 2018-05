Registrazione Uomini e donne 22 maggio - la scelta di Sara : ecco cos'è successo : Grande attesa per la prossima Registrazione di Uomini e donne trono classico di questa settimana, durante la quale ci sarà fatidica scelta finale di Sara Affi Fella. Le anticipazioni ufficiali sul programma di Maria De Filippi rivelano che la tronista porterà a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e lo farà rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro. Noi seguiremo ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - Registrazione in studio o in villa? : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:19:00 GMT)

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne - la verità nella nuova Registrazione : Due scelte e un abbandono? Così potrebbe chiudersi questa edizione di Uomini e donne ormai agli sgoccioli e nessuno del pubblico si scandalizzerà per Mariano Catanzaro, questo è certo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:45:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 15 maggio 2018 : Nilufar sceglie Giordano! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 15 maggio 2018: la scelta di Nilufar è Giordano! Nicolò in lacrime! Sara spende bellissime parole per Lorenzo… Anticipazioni Uomini e Donne: Giordano abbandona la Villa dopo poche ore! La scelta avviene in studio! Valentina ed Eleonora “scaricano” Mariano! Sara, prossimamente, deciderà tra Luigi e Lorenzo! Sensazionali colpi di scena nella registrazione del trono ...

[DIRETTA] Uomini e Donne scelta inaspettata durante la Registrazione di oggi : oggi, martedì 15 maggio, è in corso una nuova registrazione del Trono Classico con Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Proprio quest'ultima è pronta a fare la sua scelta. Come annunciato nella messa in onda dell'odierna puntata, la giovane napoletana è arrivata alla fine del suo percorso. Chi avrà scelto tra Giordano e Nicolò? La redazione di Uomini e Donne, tramite Instagram ha fatto sapere che la scelta è avvenuta in studio ...

Registrazione Uomini e donne 15 maggio - la scelta di Nilufar : ecco cosa succede : Grande attesa per la nuova Registrazione di Uomini e donne trono classico in programma questa settimana. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i tre tronisti rimasti in carica torneranno di nuovo nello studio di Maria De Filippi questo martedì 15 maggio per registrare la nuova puntata che vedremo poi in onda la prossima settimana su Canale 5. Noi seguiremo la Registrazione in diretta, dandovi in anteprima tutte le anticipazioni su quello che ...

La scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne - Registrazione in villa in questi giorni : A Uomini e donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:26:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono over 9 maggio 2018 : Maria De Filippi sgrida Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018: Gianni visiona i messaggi di Ursula per scoprire la verità! Giorgio spiazza Gemma… Anticipazioni Uomini e Donne: Maria annuncia che Giorgio ha da comunicare qualcosa di molto importante a Gemma! Marco esce dallo studio! In Gianni nasce un atroce sospetto: Ursula e Sossio stanno insieme? Il dating show di Maria De Filippi è pronto a stupirci con una nuova registrazione ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 8 maggio 2018 : guai per Mariano! Lascia il trono senza scegliere! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 8 maggio 2018: Lorenzo tira in ballo l’esperienza di Sara a Temptation Island! Una segnalazione… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo e Sara litigano! Arriva una segnalazione su Mariano! Nilufar è pronta a scegliere! Lacrime di gioia ed altre, invece, di “dolore”: è quanto annunciano le Anticipazioni Uomini e Donne sulla nuova registrazione del ...

Registrazione Uomini e Donne / Trono Classico : Nicolò Brigante e Virginia Stablum ospiti? : Registrazione Uomini e Donne Trono Classico: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio. Sara annuncia la data della scelta?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:06:00 GMT)

Registrazione Uomini E DONNE/ Trono Classico : ospiti speciali in studio? : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE Trono Classico: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio. Sara annuncia la data della scelta?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:30:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : GIULIA DE LELLIS ospite nella prossima Registrazione? : Nelle varie pagine web dedicate a Uomini e Donne continuano ad apparire delle possibili anticipazioni sulle puntate riguardanti le scelte di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro; da una parte sembra infatti che le due ragazze siano ormai prossime ad indicare il nome del loro “ipotetico” fidanzato, dall’altra il ragazzo non è apparentemente riuscito ad “infatuarsi” seriamente di una delle sue ...