Regione Lazio | dopo il caso del responsabile anticorruzione il Tar boccia anche il

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla Settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...

Regione Lazio - le larghe intese di Zingaretti : centrodestra e M5s fanno il pieno di poltrone nelle commissioni : Le larghe intese Zingarettiane nel Lazio portano tante poltrone ai partiti di centrodestra e al Movimento 5 Stelle, oltre a una commissione delicatissima come quella della Sanità nelle mani di Forza Italia. E così l’anatra zoppa che avrebbe dovuto condannare il rieletto governatore Nicola Zingaretti a una rapida sfiducia si sta via via trasformando in una gallina dalle uova d’oro per i consiglieri laziali. Con l’eccezione dei meloniani di ...

Regione Lazio. Capriccioli (+Europa) eletto presidente della Commissione per gli affari europei : Lazio, Capriccioli (+Europa): Commissione Europa dovrà incidere in modo efficace, servirà atteggiamento propositivo su diversi fronti. “Credo che questa Commissione, per lavorare in modo efficace, non si possa limitare a un atteggiamento burocratico”. Così in una nota Alessandro Capriccioli, capogruppo di +Europa al consiglio regionale del Lazio, dopo la sua elezione a presidente della Commissione per gli affari ...

Regione Lazio. Simeoni (FI) : “Onorato per elezione a Presidente Commissione Sanità” : Regione Lazio. Simeoni (FI): “Onorato per elezione a Presidente Commissione Sanità, ora subito a lavoro” “Non posso che esprimere la piena soddisfazione per l’elezione, avvenuta oggi, a Presidente della Commissione sanità del consiglio regionale del Lazio. Ringrazio tutti i componenti della Commissione che mi hanno attribuito l’onore di guidare i loro lavori in questa Legislatura. Lo prendo come un impegno e non come una medaglia da ...

Zingaretti : dare a Regione Lazio villa confiscata ai Casamonica : Zingaretti: vogliamo abbatterla e restituire giardino ai cittadini Roma – Di seguito le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “Chiederemo all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alle mafie di dare alla Regione Lazio la villa confiscata ai Casamonica e vandalizzata in via Roccabernarda 15″. La abbatteremo e restituiremo un giardino ai cittadini. Domani sopralluogo -aggiunge Zingaretti-. ...

Regione Lazio - Zingaretti lancia un piano per tutelare diritti e stipendi dei rider : Garantire la tutela dei lavoratori, contrastare le disuguaglianze, lottare contro lo sfruttamento. È la nuova sfida raccolta dalla giunta regionale del Lazio per estendere gli standard di diritti e ...

Regione Lazio : pazienti oncologici - più semplici le pratiche per l’invalidità : Un altro passo avanti per rendere più semplice la vita dei malati di tumore. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri, e il Presidente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Francesco Ripa di Meana, hanno presentato un Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche. L'accordo permetterà l'attivazione ...

Acqua : M5S Lazio - Regione intervenga su emergenza arsenico : Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico. Nel Viterbese va commissariata anche la società Talete spa, dimostratasi inadeguata. “E’ ancora emergenza arsenico nell’Acqua in provincia di Viterbo, dove in molte zone si registrano tuttora valori fuori norma. La Regione finora ha reagito solo nei confronti dei Comuni, minacciandoli di commissariarli se non dovessero cedere le proprie infrastrutture idriche alla Talete spa, gestore ...

Condhotel - la Regione rassicura i Rimini : 'Eviteremo qualsiasi speculazione' : 'I Condhotel possono essere una grande opportunità di riqualificazione delle strutture alberghiere e come Regione siamo i primi ad avere interesse che questo strumento venga utilizzato evitando il ...

Il Castello di Santa Severa si accende : il progetto di illuminazione artistica di Acea e Regione Lazio : Il Castello di Santa Severa si illumina con 94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia LED di ultima generazione. Il progetto è firmato Acea , attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e ...

Colosimo (FDI) : Regione Lazio - seconda settimana senza sedute : Roma – Chiara Colosimo, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto utilizzando il famoso social network Twitter. “seconda settimana senza seduta di Consiglio, del decreto per le commissioni nemmeno l’ombra… In vacanza prima di iniziare? Nel Lazio senza bilancio e senza maggioranza va tutto cosi’ bene? #openLazio #9maggio”. L'articolo Colosimo (FDI): ...

Regione Lazio : Prorogato conferimento rifiuti AMA in Abruzzo : Roma – Approvata dalla Giunta regionale la delibera con cui viene prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di conferire i rifiuti prodotti da Roma Capitale in due impianti abruzzesi di Trattamento meccanico biologico. La proroga rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 39.000 tonnellate di rifiuti “talquale” raccolte da AMA spa. “L’Amministrazione regionale garantisce una ...

Regione Lazio - l'appello del centrodestra per portare Alfie a Roma : Dalle strade inglesi alle piazze italiane, il mondo continua a tenere il fiato sospeso per Alfie . Ogni movimento del petto, ogni respiro, ogni battito è il miracolo della vita che si impone sulla sentenza dei giudici di Londra. In serata, i ...

Dino Giarrusso - da trombato a riciclato del M5s : lavorerà per i grillini della Regione Lazio : Nell'anno del trionfo grillino in quasi tutta Italia, Giarrusso è riuscito a perdere nel suo collegio, restando però fedele militante e lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo.