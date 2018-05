Ranking Atp | Rafa Nadal torna numero uno

Tennis - Ranking Atp (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

ATP - Federer torna primo nel Ranking. Fognini e Giorgi migliori azzurri : ROMA - L'eliminazione di Rafael Nadal nei quarti del Masters 1000 di Madrid consente a Roger Federer di riprendersi lo scettro. Fermo dalla sconfitta contro Kokkinakis all'esordio a Miami e atteso al ...

Tennis - Ranking Atp (14 maggio 2018) : Roger Federer torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

Tennis - Ranking Atp : Nadal sempre in vetta - Fognini 19° : TORINO - Una sola variazione nella top ten del ranking Atp con Rafael Nadal che si conferma al vertice. Il maiorchino precede di appena 100 punti lo svizzero Roger Federer . Sul terzo gradino del ...

Ranking Atp (7 maggio 2018) : Grigor Dimitrov scavalca Marin CIlic. Quattro azzurri nei cento : Una sola novità nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 7 maggio: il bulgaro Grigor Dimitrov scavalca il croato Marin Cilic e si issa al quarto posto. Sempre primo l’iberico Rafael Nadal, che per conservare lo scettro anche la prossima settimana deve vincere anche a Madrid. Tanti punti da difendere nel torneo spagnolo anche per l’austriaco Dominic Thiem. Ranking ATP al 7.5.18 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger ...

Ranking Atp (7 maggio 2018) : Grigor Dimitrov scavalca Marin CIlic. Quattro azzurri nei cento : Una sola novità nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 7 maggio: il bulgaro Grigor Dimitrov scavalca il croato Marin Cilic e si issa al quarto posto. Sempre primo l’iberico Rafael Nadal, che per conservare lo scettro anche la prossima settimana deve vincere anche a Madrid. Tanti punti da difendere nel torneo spagnolo anche per l’austriaco Dominic Thiem. Ranking ATP al 7.5.18 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger ...

Ranking Atp - Cecchinato sale al n.59 : Buone notizie per gli azzurri nella classifica del tennis mondiale di questa settimana: Fabio Fognini si conferma il migliore risalendo al n.19 mentre grazie alla semifinale a Budapest guadagna 7 ...

Ranking Atp - Fognini è 19esimo e Cecchinato sale fino al 59esimo : Alle sue spalle, grazie alla semifinale di Budapest, Andreas Seppi guadagna sette posizioni e si attesta al numero 48 del mondo, mentre proprio grazie al trionfo nella capitale ungherese guadagna ben ...

Ranking Atp - Fognini 19/o e Cecchinato 59/o : Alle sue spalle, grazie alla semifinale di Budapest, Andreas Seppi guadagna sette posizioni e si attesta al numero 48 del mondo, mentre proprio grazie al trionfo nella capitale ungherese guadagna ben ...

Tennis - Ranking Atp : comanda Nadal - Cecchinato 59° : TORINO - Buone notizie in chiave tricolore nella classifica Atp. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il 30enne di Arma di Taggia guadagna una posizione e risale al numero 19. Alle sue ...

Tennis - Ranking Atp (30 aprile) : Nadal sempre al comando. Fognini numero uno - Cecchinato risale 33 posizioni : Non cambia nulla nelle prime dieci posizioni del Ranking ATP. Rafa Nadal continua a comandare e mantiene la sua leadership dopo l’undicesimo titolo a Barcellona. Lo spagnolo sa che non potrà perdere nessun match tra Madrid, Roma e Roland Garros se non vorrà lasciare nuovamente il primo posto a Roger Federer. Settimana molto importante in casa Italia. Fabio Fognini guadagna una posizione e resta il numero uno azzurro al 19° posto. Dietro di ...

TENNIS - MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250/ L'italiano batte Millman in finale : best Ranking - è n°59! : TENNIS, MARCO CECCHINATO VINCE L'ATP BUDAPEST 250: l'azzurro piega in due set l'australiano Millman e ottiene il suo best ranking entrando nei primi 60 giocatori al mondo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Ranking Atp - Nadal sempre più numero 1 : ANSA, - ROMA, 23 APR - Grazie all'undicesimo successo a Montecarlo lo spagnolo Rafael Nadal si conferma per la quarta settimana consecutiva - la 171/a complessiva - al vertice del tennis mondiale ...

Tennis - Ranking Atp (23 aprile) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fognini n.1 azzurro e Seppi guadagna posizioni : La parola che viene in mente è: impressionante. Non c’è altro modo per definire la prestazione di Rafael Nadal nel Masters1000 di Montecarlo. Il n.1 del mondo ha fatto ancora una volta la storia sulla terra rossa ottenendo l’11° trionfo nel Principato ed aggiudicandosi in totale 36 set consecutivi nei match disputati su questa superficie. Numeri pazzeschi che vanno a rafforzare la leadership del maiorchino in vetta alla graduatoria ...