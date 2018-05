Rampelli | Fdi indisponibile a fare da stampella per il governo

FdI - Rampelli : “Governo neutrale? Non esiste. Mattarella è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi” : “Non esistono governi neutrali. Il Presidente della Repubblica, come succede in tanti altri Paesi d’Europa, avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, da Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il deputato critica severamente il presidente della ...