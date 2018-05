Ragusa Asp | settimana della Tiroide | screening al Maggiore di Modica

Finanziamenti per l'Asp di Ragusa : Serviranno per il nuovo ospedale Giovanni Paolo II e per l'acquisto di un nuovo angiografo. A darne notizia il commissario Ficarra

Commissario Asp Ragusa Ficarra incontra i sindacati : L'incontro fissato per la prossima settimana servirà a confrontarsi per superare le problematiche legate alla salute dei cittadini

Asp di Ragusa sospende dipendente assenteista : Sospeso in via cautelativa e senza stipendio il dipendente dell'azienda sanitaria provinciale in servizio a Vittoria arrestato per assenteismo

Asp di Ragusa approva Bando per Commissioni invalidità : Il nuovo avviso per il rinnovo delle Commissioni invalidi apre la porta ad altri medici che aspirano a far parte delle Commissioni stesse

Disabili gravissimi - Asp Ragusa paga assegni agli aventi diritto : Le somme erogate riguardano il periodo ottobre-dicembre 2017 per 1.500 euro mensili. Plauso di Ficarra alle UVD di Asp e Comuni

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Trasporti Ragusa vola in semifinale playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, volando subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...

Asp Ragusa - ratificato piano annuale delle emergenze : Il piano è necessario per l'erogazione di servizi e la gestione delle situazioni di emergenza da parte di specifiche figure professionali

L'Asp di Ragusa presenta "Ricettiva...Mente" : L'Asp di Ragusa ha presentato il progetto che è rivolto a beneficiari che saranno individuati dal dipartimento di salute Mentale

Asp Ragusa : si lavora per eleggere i Capi Dipartimento : Il commissario dell'Asp di Ragusa da dato mandato per la convocazione dei componenti dei dipartimenti per indire l'elezione dei Capi

Precariato Asp Ragusa - stabilizzazione personale : L'Asp di Ragusa continua il processo di stabilizzazione del personale. I posti da ricoprire sono 174.

Precetto Pasquale per gli operatori Asp di Ragusa : Consueto appuntamento annuale con il Precetto Pasquale rivolto al personale dell'Asp di Ragusa. A celebrare sarà il Vescovo Cuttitta

Asp Ragusa - ripartono i corsi di BLSD : Organizzati dall'Italian Resuscitation Council e dall'AHA, i corsi si propongono di diffondere la cultura della rianimazione

Asp Ragusa - assunti 20 lavoratori socio sanitari : Sono stati avviati al lavoro venti operatori a Comiso,Scicli, Ragusa, Vittoria. Svolgeranno una serie di interventi integrati in reparti delicati

Asp Ragusa - cinque assunzioni categorie protette : Con cinque nuove assunzioni di figure appartenenti alle categorie protette, l'Asp ha completato l'iter del procedimento sancito dalla legge 68/99