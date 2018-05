Ragazzo in fin di vita dopo malore in casa | il cane abbaia e gli salva la vita

Ragazzo in fin di vita : il cane abbaia fino allo sfinimento per chiedere aiuto : Ha salvato la vita al suo padrone abbaiando per chiedere aiuto. Lo hanno sentito bene anche i vicini di casa, in Via San Faustino a Brescia, che...

“Finisce qui…”. Baye Dame : la decisione. Il Grande Fratello è stato chiaro e anche Barbara D’Urso è stata molto dura. Il comportamento del Ragazzo è stato ‘inqualificabile’ e adesso lui piange… : È stato uno scandalo che ha fatto gridare alla ‘cacciata’ immediata. I fan del Grande Fratello sono rimasti di stucco di fronte a una delle scene più brutte della storia del reality. La scena del 25 aprile tra Baye Dame e Aida Nizar ha scatenato una mare di commenti negativi. Il ragazzo infatti ha assunto dei toni decisamente esagerati di fronte alla spagnola che voleva mangiare il tiramisù, insomma una reazione che da più ...

“Addio”. L’ultimo messaggio - prima della tragedia. Così - un Ragazzo di 32 anni dal cuore spezzato - ha deciso di mettere fine alla sua vita. Un dramma che lascia il segno : Agli amici aveva confidato che la storia con quella ragazza Così bella e che aveva amato profondamente era ormai alle spalle. Le lacrime e il dolore un ricordo. Non poteva del resto permetterselo. Un’attività sulle spalle e la vita di tutti i giorni, con le sue difficoltà, da affrontare. Eppure le cose non stavano esattamente Così, qualcosa nel suo viso lo tradiva. L’espressione di chi non riesce a vedere la luce e il futuro. Così lui, 32 ...

Storie a lieto fine : ritrovata la bici speciale rubata a un Ragazzo autistico : E' stata ritrovata la bicicletta speciale rubata a un ragazzo autistico qualche giorno fa. Il padre aveva...

Insulti e schiaffi a un Ragazzo : due poliziotti finiscono sotto inchiesta : Pochi secondi di video che, però, sono diventati immediatamente virali. Tanto che il Questore di Napoli, Antonio De Iesu, è subito intervenuto aprendo un'inchiesta e promettendo rigore nel far luce su quanto accaduto in via Santa Brigida, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli. Nel video girato con un cellulare si vedono due poliziotti che intervengono pesantemente contro un ragazzo. Volano schiaffoni e Insulti. E ancora: offese e persino uno ...

LEONARDO DE ANDREIS - SANREMO YOUNG/ Video - il Ragazzo eliminato a un passo dalla vittoria finale : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a SANREMO YOUNG ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:27:00 GMT)

Alessandro Neri - il Ragazzo ucciso a Pescara : indagini con la Finanza : «Collaborava con il padre e aiutava il resto del mondo». In che senso? «In questi giorni abbiamo scoperto che ha regalato una bella bici a un amico, un viaggio a un altro...». Il padre l'ha detto: «...