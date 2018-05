Radio 2 | Elio e Le Storie Tese conducono I Cittadini

blogo

(Di lunedì 21 maggio 2018) Novità sulle frequenze di Rai2. Da lunedì 21 maggio "quello che resta die le" (ovvero, Faso e Cesareo) condurranno il nuovo programma pomeridiano dell'emittente, in onda dal lunedì al giovedì dalle 18:00 alle 18:30 e il venerdì dalle 17:30 alle 18:30: Iè il titolo del contenitore. Si tratterà di un almanacco del giorno pieno di rivelazioni inate notizie spesso inventate, (immaginiamo) in pieno stile surrealistico. Nella puntata del venerdì, invece, i tre incontreranno un ospite e lo obbligheranno a ripercorrere tutta la sua vita in un'ora.Il programma sostituirà I Provinciali, il programma di Pif e Michele Astori che va in vacanza. PROSEGUI LA LETTURA2:e Leé stato pubblicato su Tvblog.it alle 12:18 di Monday 21 May 2018