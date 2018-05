Radicali senza Pannella | Radicali senza partiti

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Un annoiato pomeriggio del 25 aprile 2008, dopo l'ennesima riunione fatta più per rovinare la festa che per aver qualcosa d'essenziale da dirsi, portammo Marcoa firmare i tre referendum promossi da Beppe Grillo.Quella gita al quartiere di San Paolo a Roma, fu (anche) un "backtothe future" politico e di popolo: politico perché i quesiti pescavano, ma purtroppo non a piene mani, nell'offerta abrogativa radicale degli anni Novanta -ordine dei giornalisti, finanziamenti pubblici all'editoria e legge Gasparri sulle frequenze tv-, di popolo perché era chiaro che il Movimento di Grillo stesse iniziando a attrarre attenzioni, simpatie e militanze che in passato erano state rivolte altrove. Quell'altrove era, per l'appunto,.Una volta giunti con Marco Cappato, Rita Bernardini e Mario Staderini a San Paolo, si verificò un inaspettato effetto Mar Rosso ...