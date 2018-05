Race for the Cure | quando correre allunga la vita

Race for the cure - in 72mila contro il cancro al seno : Al nastro di avvio è stata simbolicamente collocata ed esposta al pubblico la coppa del mondo di pallavolo. Prima dello start, il campione Andrea Lucchetta ha fatto un giro d'onore lungo il ...

Tumore al seno - lotta e prevenzione : a Roma 72mila persone per “Race for the cure” : Ben 72mila persone hanno partecipato alla corsa “Race for the cure“, la manifestazione per la lotta al Tumore al seno partita stamattina dal Circo Massimo e snodatasi per 5 km di percorso. “La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del Tumore al seno. Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l’anno. Gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il ...

Tumori - ‘Race for the cure’ : screening del cavo orale al Villaggio della Salute : Un team di studenti e medici del dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Antonella Polimeni, è presente al Villaggio della Salute della ‘Race for the cure’ al Circo Massimo a Roma per visite e screening oncologico sul cavo orale. “Abbiamo aderito alla Race for the cure anche per informare, suggerendo alle donne i migliori comportamenti utili ad eliminare ...

L’INGV alla Race for the Cure 2018 : Nei giorni 18-19-20 maggio si terrà a Roma l’evento organizzato dall’Associazione Susan G. Komen Italia, la Race for the Cure, ospitata al Villaggio Salute allestito a Circo Massimo che accoglie al suo interno numerose iniziative dedicate alla salute, allo sport e al benessere. E’ dalla Bocca della Verità che domenica 20 maggio alle 10:00 partirà la Race for the Cure, una corsa dove le protagoniste sono le Donne in Rosa, donne che si sono ...

Race for the Cure 2018 : torna a Circo Massimo il Villaggio della salute : Una diciassettesima edizione che si arricchisce di un giorno in più: dal 17 al 20 maggio quattro giorni di salute, sport e benessere nel Villaggio che verrà allestito al Circo Massimo. Ci saranno ...