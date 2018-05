Quel No alla Tav uccide il Sud

Caravaggio - la Natività rubata/ Quella volta che il ladro (per un attimo) si commosse davanti alla bellezza : Un quadro di Caravaggio, uno dei suoi massimi capolavori, venne rubato nel 1969 a Palermo e da allora non è mai stato ritrovato. Ecco la storia di quanto successe(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:30:00 GMT)

Ballando con le stelle - entra la moglie a sorpresa e Cesare Bocci… Uno dei momenti più emozionanti di sempre. La reazione dell’attore e Quello che ha fatto subito dopo : Quando la televisione regala magia ed emozione va detto. Siamo a ‘Ballando con le stelle’ nel bel mezzo della finale. Un’esibizione che ha scaldato il cuore di tutti, tanto che il pubblico presente in studio si è alzato in piedi. Non sono poi mancati i pianti di Luca Favilla, Stefania Rocca e soprattutto del giurato Guillermo Mariotto, che non conosceva la storia. Cesare Bocci ha ballato ha sorpresa con la moglie Daniela, ...

La cooperazione giapponese alla scoperta di Quella emiliana - : Va ricordato che già nel 2013 Naonori Tsuda, docente di economia all'Università St. Andrew's di Osaka, aveva visitato la Valle dei cavalieri, nell'ambito di una ricerca internazionale sulla ...

Quel processo alla Repubblica - alla democrazia e ai partiti che scontiamo ancora : Ernesto Galli della Loggia si è deciso a gareggiare con me negli esercizi di pessimismo apocalittico. Scriveva ieri nel Corriere che sono tornato intelligente dopo il vano ottimismo del mio periodo renziano o berlusconiano (immagino di questo si tratti). Escludo il ritorno all’intelligenza, troppo v

MotoGp - Marquez - le sorprese di Le Mans e Quella tirata d'orecchie alla Ducati : 'avrebbero dovuto rinnovare prima con Dovi - ecco perchè' : AFP/LaPresse Una giornata quindi positiva per il campione del mondo in carica di MotoGp nonostante le difficoltà solitamente riscontrate sulla pista francese. Marc Marquez stesso si è infatti detto ...

MotoGp – Marquez - le sorprese di Le Mans e Quella tirata d’orecchie alla Ducati : “avrebbero dovuto rinnovare prima con Dovi - ecco perchè” : Marc Marquez sorpreso dai risultati di oggi nelle prove libere del Gp di Francia: lo spagnolo della Honda soddisfatto. E sul rinnovo di Dovizioso con la Ducati… Botta e risposta tra Marquez e Dovizioso oggi a Le Mans nelle prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. Lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le Fp1, beffando sul finale il suo rivale della Ducati, che ha però prontamente risposto nelle Fp2 di questo pomeriggio. ...

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto Quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese. L'articolo HTC U12+ quasi ufficiale: tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione proviene da tuttoAndroid.

Milano - William ucciso a coltellate dopo notte di alcol e droga : Quella frase di troppo alla fidanzata del killer : Una notte di cocaina, alcol e sangue, alla periferia nord-est di Milano, si è conclusa malissimo: Matteo Villa , 28 anni, ha ucciso a coltellate il 22enne William Lorini , che si difendeva con una ...

“Non la vedrete mai più così hot”. Meghan Markle - rispunta ‘Quel’ video. Proprio alla vigilia delle nozze : Meghan Markle, ci mancava pure questa. Il countdown all’evento più atteso dell’anno, il royal wedding con il principe Harry d’Inghilterra, sta scadendo: poche ore e l’attrice di Suits diventerà membro uffciale della famiglia reale. Non prendete impegni: l’appuntamento è per sabato 19 maggio 2018, ore 12 (11 in Italia, ndr), cappella di San Giorgio a Windsor. Ma anche se dopo mesi e mesi il gran giorno è quasi ...

Royal Wedding - chi accompagnerà Meghan all'altare? Dagli invitati alla festa tutto Quello che c'è da sapere : Sabato 19 maggio gli occhi del mondo saranno puntati sull'evento dell'anno: il Royal Wedding. Harry d?Inghilterra sposerà l?attrice americana Meghan Markle, divorziata e 6...

Papa : dobbiamo andare alla vera unità - Quella con Gesù : ... che non hanno sostanza, e che soltanto servono per dare un passo oltre e condannare la gente, e portare avanti interessi che non sono i nostri: interessi del principe di questo mondo, che è la ...

Grande Fratello 15 - Mariana sputtanata dopo l'addio alla casa : 'Quella mi dava...'. Chi la ricopre di fango : Dalla casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso è uscita la bella Mariana Falace , odiatissima dagli altri concorrenti. E ora che non c'è più, Danilo infierisce su di lei commentando con Filippo e ...

Diabete / Allarme sugli aghi low cost - gli esperti : "Scarsa qualità per Quelli provenienti dall'estero" : Diabete, Allarme sugli aghi low cost e sull'epidemia per chi abita in città. Un paziente su due infatti abita in un tessuto urbano, sotto accusa l'alimentazione e la sedentarietà.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:13:00 GMT)