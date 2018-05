Quanto inquinano le cialde di caffè Uno studio

agi

(Di lunedì 21 maggio 2018) Dopo anni di monopolio della moka, a guidare oggi il consumo del caffè in casa o negli uffici pubblici sono le capsule. Sono circa 10 miliardi quelle vendute ogni anno nel mondo, che generano 120 mila tonnellate di rifiuti. I volumi di vendita crescono vertiginosamente, ma resta aperto il nodo dello smaltimento (le capsule, realizzate in plastica e in alluminio, possono richiedere fino a 500 anni per essere smaltite e a riciclarle sono in pochi). Una soluzione arriva dal nostro Paese. Si chiama WayCap ed è una capsula riciclabile, 100% ecologica e compatibile con le macchine Nespresso. La cialda di ultima generazione punta a risolvere il problema dello smaltimento delle capsule con un risparmio stimato intorno all’85% sul costo delleper espresso tradizionali. Ad oggi ledi alluminio non sono considerate come ...