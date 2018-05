http://feedproxy.goo

: Qualcomm presenta la prima soluzione #5G per zone ad intenso traffico: Il 5G è atteso per… - giannifioreGF : Qualcomm presenta la prima soluzione #5G per zone ad intenso traffico: Il 5G è atteso per… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il 5G è atteso per essere implementato nei prossimi due anni e piccoli passi avanti vengono fatti ogni giorno anche grazie alla sperimentazione da parte di operatori e aziende del settore.potrebbe dare un grande contributo con l’introduzione della5G NR del settore mirato alle piccole celle e ponti radio (FSM100xx).si prepara al 5Ghato, all’annuale The Small Cells World Summit, il suo più recente progresso wireless, avendo annunciato una5G New Radio senza precedenti. Chiamato FSM100xx, il dispositivo sisotto forma di una piccola cella che secondo l’azienda è laofferta di questo genere a essere compatibile sia con lo spettro millimetrico che con quello inferiore a 6 GHz e con il supporto al più recente standard di connettività wireless. Il sistema è una versione aggiornata della ...