Puma attacca ciclista e lo uccide | amico ferito

(Di lunedì 21 maggio 2018) Due amici, Isaac M. Sederbaum e SJ Brooks, avevano deciso, sabato scorso, di passeggiare un po' in bici nelle zone montuose e piene di boschi di Seattle, nello Stato di Washington. Era una bella giornata e i due giovani si stavano divertendo. A un certo punto si è verificato un imprevisto. Isaac e SJ si sono imbattuti in un esemplare maschio di, di circa 100 kg. Uno di loro ha urlato. I due amici sono scesi dalle bici ed hanno fatto rumore per far allontanare il grosso felino. All'inizio tale atteggiamento ha funzionato, poi ilè tornato e si è scagliato contro l'uomo. A confermarlo è stato il sergente Ryan Abbott, appartenente all'ufficio dello sceriffo della contea di King. La testa di Isaac tra le fauci delUna tragica passeggiata in bici nello Stato di Washington. Ilha ghermito dapprima Isaac M. Sederbaum, ponendo la testa dell'uomo tra le sue fauci. Il...