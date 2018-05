Prova a sedare una lite tra gli amici in discoteca a Vergiate | vicino a Varese | muore a

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Una serata infinita in rissa con glidi sempre, il tentativo di impedire a due di loro di prendersi a cazzotti, una spinta e, forse, la fuga di chi, per la paura di prendersi la colpa di avergli fatto male, avrebbe finito anche per travolgerlo in auto. Potrebbe essere morto così Manuel Cantisani, 28enne di Cardano al Campo (), trovato in fin di vita nel posteggio di unadi, nel Varesotto, alle 4 del mattino di ieri, e poi morto in ospedale aper gravi politraumi.Di certo si sa che il 28enne e alcunihanno trascorso la nottata in unadel No, a Castel Ticino, per poi finire a litigare appena fuori dal locale e anche dopo aver fatto rientro nel Varesotto.Le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di, inizialmente avviate per quello che sembrava essere l'investimento da parte di un pirata della ...