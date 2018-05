Pronostico Shamrock Rovers vs St Patrick’s | Ireland Premier Division 22-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 21 maggio 2018), 19^ giornata,di-St, Martedì 22 Maggio. Agli Hoops servono i tre punti.–St, martedì 22 maggio. E’ la partita che chiuderà la diciannovesima giornata diirlandese. I padroni di casa sono una delle delusioni del torneo ed occupano la sesta posizione con 23 punti a -10 dal terzo posto che vale l’Europa League, attualmente occupato dal Waterford United. Nelle ultime cinque partite hanno vinto una sola volta per 3-0 con il Cork City e sono reduci da due pareggi consecutivi e da una cocente eliminazione in Coppa di Lega per mano del Longford Town. Il ruolino di marcia in casa è buono con una sola sconfitta incassata. Lodeve reagire se vorrà tornare nelle prime quattro come nelle ultime 4 stagioni. Gli ospiti, invece, arrivano con uno ...