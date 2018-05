Premier Nella notte prende quota Andrea Roventini

Premier - Mattarella preferirebbe una figura politica. Le prerogative del Colle nella scelta dei nomi : Dopotutto è il leader della forza politica di maggioranza, ha dietro di sé milioni di voti, ed è stato anche vicepresidente della Camera per cinque anni.

Governo - Paolo Becchi svela l'asso nella manica di Sergio Mattarella : senza accordo - chi farà Premier : 'Come può uno scoglio arginare il mare?'. In effetti anche lo scoglio di domani, l' indicazione al Quirinale del premier del primo Governo gialloverde da parte di Di Maio e Salvini, forse verrà in ...

L’asso nella manica : Di Maio Premier con l’appoggio di Mattarella : “Deve essere un premier terzo, Di Maio non può andare bene”. Lo ripete il segretario della Lega Matteo Salvini. Luigi

Governo - ultima curva. Salvini : 'Né io né Di Maio nella rosa dei Premier' : Così il leader della Lega che si è detto 'orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto' coni 5 Stelle, ma lunedì 'o si chiude oppure la parola tornerà al presidente Mattarella' -

Governo - Di Maio – Salvini : vertice nella notte. Il nome del Premier ancora con c’è : L’ultimo vertice è finito in piena notte. È durato tre ore l’ennesimo summit nel centro di Milano tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che questa volta si sono ritrovati all’hotel President di Largo Augusto. Un vertice lungo, il quarto del week end tra riunioni tecniche con le delegazioni e incontri a due, che aveva sul tavolo l’ultimo fondamentale dettaglio della trattativa tra Lega e Movimento 5 stelle: il nome del ...

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi dell’ex Premier Nella partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

Premier - due donne nella rosa di Mattarella : in lizza Elisabetta Belloni e Marta Cartabia : ... pronto cioè a scadere a luglio, ottobre, dicembre o anche subito qualora gli stessi partiti riuscissero a mettere su una maggioranza politica. L'ultima appello di Sergio Mattarella è frutto di oltre ...

Pd - cresce il fronte interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dall’ex Premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

Brigitte Macron : "Non mi sento Première Dame. Nella mia testa sono moglie Emmanuel. Non è facile" : "Nella mia testa, sono la moglie di Emmanuel Macron, non la moglie del presidente. Non mi sento per niente Première Dame": lo dice Brigitte Macron confidandosi ai microfoni di radio RTL a margine della sua visita negli Stati Uniti insieme al marito da quasi un anno presidente della Francia.Commentando il ruolo di Première Dame l'ex insegnante osserva: "Hai questa responsabilità che ti piomba sulla testa di rappresentare i ...

Under : 'Crediamo nella finale di Champions. Io in Premier? Sto bene qui - sarebbe da pazzi andarsene' : L'attaccante della Roma Cengiz Under è pronto per la semifinale d'andata contro il Liverpool e ha confessato le sue impressioni e aspettative in un'intervista a Il Corriere dello Sport , ripresa dal portale romanews.eu . Allora, come ti prepari a vivere questa semifinale? 'Ho venti anni, posso dire che questo per il momento è il successo più grande che sono riuscito ad ...

Premier League - cinque giocatori del Manchester City e Salah nella squadra ideale del 2017-2018 : LONDRA , INGHILTERRA, - C'è gran parte del Manchester City e Mohamed Salah nella squadra ideale della Premier League 2017-2018. I Citizens, campioni d'Inghilterra per la terza volta negli ultimi sette ...

Karate - Premier League 2018 : Samuel Stea sconfitto da Yakan nella finale per il terzo posto del kata - Italia con un solo podio a Rabat : Si chiude senza podi individuali l’avventura dell’Italia a Rabat, dove è andata in scena la terza tappa della Premier League 2018. Samuel Stea non è riuscito a salire sul podio nel kata, perdendo la finale per il terzo posto contro il turco Yakan, che ha prevalso 4-1 mettendo a repentaglio le velleità dell’azzurro, abilissimo nel fare incetta di vittorie nella sua pool di ripescaggio fino a guadagnarsi l’accesso alla ...