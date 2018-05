Positiva la giornata per WPP

Positiva la giornata per Fortune Brands Home & Security : Avanza Fortune Brands Home & Security , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fortune Brands ...

Positiva la giornata per Smith : Scambia in profit Smith , che lievita dell'1,84%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smith evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la ...

Positiva la giornata per EI Towers : Avanza la società di infrastrutture per le comunicazioni , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Positiva la giornata per Occidental Petroleum : Scambia in profit Occidental Petroleum , che lievita dell'1,92%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Occidental Petroleum più pronunciata ...

Marc Marquez - Test Jerez 2018 : “Giornata Positiva. Abbiamo fatto tante prove aerodinamiche” : Marc Marquez ha chiuso in anticipo i Test di Jerez. Il pilota spagnolo ha girato soltanto al mattino, terminando la giornata con buone sensazioni, come confermato dalle sue dichiarazioni. “È stata una giornata molto positiva“, ha dichiarato il catalano. Niente attacco al tempo: il lavoro in casa Honda ha riguardato l’aerodinamica, come già nelle prove invernali. “Abbiamo potuto fare tante prove aerodinamiche. Non è mai ...

Positiva la giornata per Experian : Bene Experian , con un rialzo dell'1,86%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Experian rispetto all'indice, evidenziando la concreta ...

Positiva la giornata per Old Mutual : Seduta vivace oggi per Old Mutual , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Positiva la giornata per Moncler : Bene l' azienda nota per i piumini , con un rialzo dell'1,82%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Moncler mantiene forza relativa Positiva ...

Positiva la giornata per Severn Trent : Apprezzabile rialzo per Severn Trent , in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Severn Trent è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

MotoGP Austin - Valentino Rossi : "Giornata Positiva anche se Marquez ha qualcosa in più" : Abbiamo lavorato tanto sulla moto per cercare di migliorare l'accelerazione e, devo dire, che mi trovo bene " ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport Ho un passo che non è male ma come me ...

Piazza Affari Positiva a metà giornata : Le Borse europee prendono sicurezza a metà seduta dopo un avvio cauto , complice anche l'andamento positivo dei futures sui principali indici statunitensi. Di un certo aiuto la revisione al ribasso ...

Positiva la giornata per Mediclinic International : Scambia in profit Mediclinic International , che lievita dell'1,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediclinic International più ...

Positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings : Seduta vivace oggi per Rolls-Royce Holdings , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings ...

Moviola - giornata Positiva per gli arbitri grazie alla Var : Bene la squadra arbitrale con Var protagonista a Firenze dove da oggi , Coverciano, scatta il raduno degli arbitri che andranno al Mondiale con test specifici proprio sulla tecnologia. LAZIO-roma 0-0 -...