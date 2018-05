Pompeo : "Iran cambi o sanzioni inaudite" : 17.32 Il segretario di Stato,Mike Pompeo,al suo primo discorso pubblico conferma la linea dura contro l'Iran paventando "le sanzioni più forti della Storia" contro il regime degli ayotollah,se non cambia il corso della sua politica.Il segretario Usa,inoltre,scandisce 12 richieste all'Iran per un neo accordo con gli Usa "L'Iran deve interrompere l'arricchimento dell'Uranio,non processare mai il Plutonio.Accesso ai siti,rilasciare tutti i ...

"Sanzioni senza precedenti". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo illustra la linea dura degli Usa contro l'Iran : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha paventato "sanzioni più forti della Storia" contro l'Iran se il suo governo non cambia corso.Pompeo ha quindi sottolineato che se l'Iran dovesse effettuare "cambiamenti significativi" gli Stati Uniti sarebbero disposti a sollevare tutte le sanzioni e recuperare pienamente i rapporti diplomatici e commerciali.Il segretario di Stato Usa, nel suo discorso per tracciare la linea ...

Accordo Iran-Usa : Pompeo presenta il piano B : Maloney, un esperto iraniano, dice che i disordini interni in Iran, in parte dovuti alla difficoltà dell'economia, significano che in questo momento il paese vive una situazione incredibilmente ...

Iran : segretario di Stato Usa Pompeo - 'vogliamo lavorare con gli europei per un nuovo accordo' : "Spero che nei prossimi giorni e settimane potremo raggiungere un accordo che funzioni davvero, che protegga davvero il mondo dal cattivo comportamento dell'Iran, non solo dal loro programma nucleare,...

Iran : segretario Usa Pompeo - "ridiscutere accordo nucleare dopo rivelazioni di Israele" : "Ora che il mondo sa che l'Iran ha mentito e continua a mentire, è tempo di rivisitare la questione", ha aggiunto l'ex capo della Cia. , segue, , Res,

Pompeo in Israele - Usa preoccupato Iran : 19.53 "Siamo molto preoccupati per la minaccia che l'Iran rappresenta per Israele e per la regione". Così il segretario di Stato Usa Mike Pompeo dopo un colloquio con il premier Netanyahu nell'ambito di un tour regionale che lo ha portato anche in Arabia Saudita. "Noi sosteniamo il diritto di Israele di difendersi. Per quanto riguarda l'accordo sul nucleare, il presidente Trump è stato molto chiaro: occorre sia corretto, se non è possibile lui ...

Iran - Pompeo tranquillizza i sauditi : "La vostra sicurezza è una priorità per gli Usa". Mentre Israele si prepara alla guerra : "La sicurezza dell'Arabia Saudita è una priorità nazionale per gli Stati Uniti". E la sicurezza del Regno Saud passa oggi per il contenimento dell'espansionismo Iraniano in Siria e nel quadrante mediorientale. La visita a Riyadh del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di un Medio Oriente in fiamme. Le rassicurazioni date dall'ex direttore della Cia ai dignitari sauditi non sono ...

Così l'Iran deal è al centro dell'agenda Pompeo nel viaggio in Medio Oriente : A Riad trova sponde migliori che in Europa, visto che l'Iran è considerato il nemico esistenziale saudita contro cui il nuovo corso saudita sta dirigendo la propria politica estera assertiva nella ...