Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso replica al rap di Romina Power

Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso/ La TV su Pomeriggio 5 lascia senza parole - ecco perché litigarono : Belen Rodriguez guarda Barbara d’Urso in TV durante Pomeriggio 5 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: tutti senza parole, ecco perché hanno litigato.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:11:00 GMT)

Stefania Pezzopane al Grande Fratello/ Lacrime anche a Pomeriggio 5 : Barbara D'Urso la ringrazia : Stefania Pezzopane fa una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta entrando nella casa del Grande Fratello 2018: complimenti e applausi per l'onorevole a Mattino 5. Un fiume di Lacrime nella puntata di Pomeriggio 5 quando Barbara D'Urso mostra al pubblico e a tutti i suoi ospiti di oggi l'ingresso di Stefania Pezzopane nella Casa del Grande Fratello 15.

BARBARA D'URSO VS AIDA - “QUESTI RAGAZZI SONO AMATISSIMI”/ Frecciatine a Pomeriggio 5 (Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)

Grecia Colmenares in Italia/ L’attrice di “Topazio” e “Manuela” da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5) : Grecia Colmenares in Italia incontra gli estimatori a Napoli, L’attrice di “Topazio” e “Manuela” da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, ecco la sua carriera in TV.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:43:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni 10 maggio : Barbara d'Urso tra cronaca e Grande Fratello 15 : Oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle 17.10 si rinnova l'appuntamento con POMERIGGIO 5, condotto da Barbara d'Urso. Ampio spazio dedicato ai protagonisti del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:30:00 GMT)

Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli stanno insieme? / Barbara D'Urso lancia lo scoop a Pomeriggio 5 : Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli stanno insieme? Barbara D'Urso ne parla nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e la nota attrice, ospite, sembra confermare...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:46:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Grande Fratello 15 - ecco perché stasera non va in onda : l'annuncio di Barbara d'Urso : POMERIGGIO 5, Grande Fratello 15: ecco perché stasera non va in onda. l'annuncio di Barbara d'Urso arriva durante il programma di oggi su Canale 5, ecco spiegata la motivazione.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:19:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Ospiti 7 maggio : compleanno in diretta per Barbara D'Urso tra cronaca e Grande Fratello : Una puntata speciale di Pomeriggio 5 quella in onda oggi, 7 maggio, in occasione del compleanno della sua conduttrice, Barbara D'Urso che oggi compie 61 anni. Quali gli Ospiti e i temi?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:52:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D'Urso si collega in diretta con la casa a Pomeriggio 5 : 'Vuole il mio c***' - sconcerto : Il Grande Fratello gioca un brutto scherzo a Barbara D'Urso . A Pomeriggio 5 la conduttrice ne ha viste e sentite tante, ma questa le batte tutte. In collegamento in diretta con la casa del GF15 , che ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti : Barbara D'Urso balla e macina ascolti! : Pomeriggio 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:48:00 GMT)

BAYE DAME DIA/ Barbara D'Urso prende le distanze a Pomeriggio 5 dopo la squalifica dal Grande Fratello 15 : BAYE DAME Dia, cos'è accaduto dopo la squalifica dal Grande Fratello 15? Arrivano le accuse di Vladimir Luxuria a Mattino 5. Se ne parlerà anche a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:42:00 GMT)

Isola dei famosi - vita rovinata per Mercedsz Henger. L'annuncio - clamoroso - a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso : Lo scandalo dell' Isola dei famosi aveva travolto mamma Eva Henger , ma il ' canna-gate ' ha rovinato la vita anche a sua figlia, Mercedesz Henger . Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso , la ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico parlano del matrimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...

Pomeriggio 5/ Il web chiede a Barbara d’Urso di commentare quanto successo al GF15 : Dopo un giorno di riposo per la festa della Liberazione oggi, giovedì 26 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:30:00 GMT)