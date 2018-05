laragnatelanews

: Poltrone di design, le tendenze 2018 - - evyna : Poltrone di design, le tendenze 2018 - - _nowarc_ : Poltrone e divani di modernariato raccontano il 900: esplora le poltrone e i divani vintage, le poltrone da barbier… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Ledidelsi caratterizzano per nomi evocativi e imbottiture morbide: i trend più attuali spingono verso forme curvilinee e sensuali, spesso ispirati a icone del jet-set e del mondo dello spettacolo. Con i loro lineamenti arrotondati, sembrano porre l’accento sulla voglia di comfort, e sono destinate a migliorare e a valorizzare gli interni contemporanei. Le poltroncine, anche quest’anno, permettono agli addetti ai lavori – e non solo – di intuire in che modo si sta evolvendo l’interiore come sta cambiando il modo di vivere la casa, sulla base di un concetto inedito e sorprendente di comodità, che coinvolge tutto l’ambiente domestico. In un appartamento moderno, insomma, non può mancare una poltronasoffice, capace di assicurare il massimo del relax in ogni condizione. E anche gli stili maturano e si modificano, ...