Play Store | tanti giochi e molte app Android in offerta per questo lunedì

YouTube - Play Store - Play Libri e Google Earth - quante novità questa settimana : Riassumiamo le novità introdotte questa settimana nella versione Android di YouTube, YouTube Music, Google Play Store, Google Play Libri e Google Earth. L'articolo YouTube, Play Store, Play Libri e Google Earth, quante novità questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Play Store : arriva un weekend ricco di offerte su app e giochi Android : Ci sono più di 58 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 30 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per affrontare al meglio questo weekend? L'articolo Play Store: arriva un weekend ricco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Su Play Chairs Store una marea di sconti su una vastissima gamma di prodotti per il gaming e gli amanti dei titoli racing : Se siete amanti dei titoli racing e siete alla ricerca della postazione giusta per giocare ai vostri titoli di corse preferiti, forse abbiamo la notizia che fa per voi!Infatti, sul sito di Play Chairs Store sono comparse delle pazzesche offerte su una vastissima gamma di prodotti che includono, appunto, poltrone dedicate al gaming, ma anche postazioni con volante e pedali per i racing game e interessantissimi bundle.Ad esempio la postazione ...

Disney Heroes : Battle Mode è finalmente disponibile sul Play Store : ... WALL•E, Jack Sparrow, Mike Wazowski e molti altri Alleati per affrontare missioni e campagne speciali Potenzia i tuoi personaggi con attrezzatura e abilità leggendarie Esplora un nuovo mondo ...

Google News è finalmente disponibile su Play Store e App Store : Con il Google I/O 2018 abbiamo visto l'introduzione di una grafica totalmente rinnovata per Google News, con anche una massiccia integrazione di intelligenza artificiale in grado di consigliarci notizie o testate giornalistiche. Ora vi confermiamo l'effettiva comparsa ufficiale dell'applicazione sia nel Play Store di Google che nell'App Store di Apple! L'articolo Google News è finalmente disponibile su Play Store e App Store proviene da ...

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 22 i titoli gratuiti : Ci sono più di 70 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 22 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per affrontare al meglio questa giornata? L'articolo Play Store: sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 22 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana proviene da TuttoAndroid.

E se Google stesse per pubblicare parte di Android P nel Play Store? : Un particolare relativo alla gestione dell'interfaccia grafica di Android P ci fa riflettere sul possibile arrivo di un nuovo launcher sullo store. L'articolo E se Google stesse per pubblicare parte di Android P nel Play Store? proviene da TuttoAndroid.

Prezzo A Way Out scontato su PlayStation Store - lista offerte del weekend : Se state cercando qualche nuovo gioco su PS4 da giocare nelle prossime settimane vi consigliamo di dare un'occhiata sul PlayStation Store. Da oggi 11 maggio e fino al 14 ci sono infatti le offerte del weekend, con sconti fino al 60% con prezzi davvero vantaggiosi per i giocatori Le offerte del weekend del PlayStation Store Ecco i titoli in offerta sul PlayStation Store per questo weekend. Da segnalare sicuramente anche il bundle di BioWare, ...

Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in bellezza : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 21 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per concludere la settimana in bellezza? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in bellezza proviene da TuttoAndroid.

Trovate sul Google Play Store 25 app infettate dal malware Guerrilla : Secondo i ricercatori di Sophos sul Google Play Store sarebbero diverse le applicazioni di photo editing a mettere a rischio la sicurezza degli utenti Android L'articolo Trovate sul Google Play Store 25 app infettate dal malware Guerrilla proviene da TuttoAndroid.

Monument Valley è disponibile gratuitamente su Google Play Store per un periodo limitato : Da ora potete fare vostro uno dei migliori giochi per mobile mai realizzati senza spendere un centesimo. Monument Valley è completamente gratuito su Google Play Store per una settimana.Come riporta Androidauthority, l'apprezzato puzzle isometrico di Ustwo, recensito sulle nostre pagine, racconta la misteriosa fiaba della principessa Ida, intrappolata in un mondo fatto di percorsi e strutture in apparenza impossibili da superare, ma dove in ...

God of War domina tra i titoli più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile : God of War è ormai disponibile per PS4 e, sulle nostre pagine, è disponibile una guida che potrà risultare utile a chi vuole godere al meglio dell'ultima avventura di Kratos.Il titolo, come saprete, ha riscosso un grande successo presso la critica e i fan e, una nuova testimonianza di questo apprezzamento, ce la fornisce PlayStation Blog, che ha condiviso i dati relativi ai giochi più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile.Senza ...

Corpose novità in arrivo per gli abbonamenti al Play Store e le librerie di Android : Nonostante tutte le novità per gli sviluppatori che vi abbiamo riportato nel nostro articolo, ve ne sono altre che però riguardano anche l'utente finale. Ovviamente allo sviluppatore tornerà utile sapere le varie migliorie che Google metterà a disposizione per lo sviluppo di app, ma per l'utente finale ci saranno delle piccole funzionalità che potrebbero tornare davvero utili! L'articolo Corpose novità in arrivo per gli abbonamenti al Play ...