Risultati Playoff basket A2/ Diretta live score - quarti gara-4 : oggi Udine-Casale e Verona-Fortitudo Bologna : Risultati playoff basket A2: Diretta live score dei quarti di finale playoff, in Udine-Casale Monferrato e Verona-Fortitudo Bologna le squadre in trasferta hanno un altro match point(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:41:00 GMT)

Playoff NBA – LeBron James elogia i Cavs : “i miei compagni hanno risposto alla chiamata” : Dopo la strepitosa vittoria in gara-3 contro i Celtics, LeBron James ha esaltato il lavoro fatto dai compagni, necessario per la vittoria finale Dopo le due sconfitte nelle prime gare della serie, giocate al TD Garden di Boston, in casa Cavs si é capito che qualcosa non andava. LeBron James ha sottolineato più volte come i Cavs dovessero giocare più come una squadra e che per vincere sarebbe servito l’apporto di tutti. E così é stato. In ...

Serie B - il Cittadella chiede il rinvio dei Playoff : il duro comunicato del Bari : Il deferimento del Bari ha portato il caos in Serie B, in particolar modo il Cittadella ha chiesto il rinvio dei playoff, le ultime dichiarazioni non sono andate giù al Bari che ha risposto con un duro comunicato: “F.C. Bari 1908 S.p.a. manifesta stupore e disappunto in ordine alle improvvide dichiarazioni rilasciate da un dirigente e purtroppo anche dal tecnico di A.S. Cittadella S.r.l. Lascia stupefatti la sicumera con cui, nella più ...

Play off Serie B : tabellone - programma e regolamento : L’Empoli ha conquistato il 1° posto del campionato di Serie B, approdando direttamente in Serie A. Insieme ai toscani, ritroverà l’atmosfera della massima Serie calcistica italiana anche il Parma, giunto 2° in stagione. Le squadre dal 3° all’8° posto si affronteranno ai Play off per l’ultimo posto disponibile. La Lega B ha comunicato già da tempo il regolamento, di cui andremo a scoprire i dettagli di seguito, insieme a tabellone e programma ...

Playoff NBA - gara-3 ad Ovest è un massacro : Golden State asfalta Houston! : Golden State incredibile in gara-3, Houston dominata e serie che adesso pende leggermente verso gli Warriors in vantaggio per 2-1 In pochi probabilmente si sarebbero aspettati 41 punti di scarto in una finale di Conference. Ieri sera però, l’assurdo è andato in scena in gara-3 ad Ovest. Golden State ha massacrato Houston con una gara a dir poco perfetta, chiudendo con un altisonante 126-85. In casa degli Warriors si sa, i ritmi cambiano, ...

Serie B - Calendario Play-off 2018 : il tabellone e le date delle partite. Programma - orari e tv : La regular season della Serie B di calcio, lunga 42 giornate, ha determinato l’approdo di Empoli e Parma in Serie A, ma la stagione del campionato cadetto non è ancora terminata: sei società si giocheranno la terza promozione nella massima Serie italiana. Si inizierà sabato 26 e domenica 27 con il turno preliminare che vedrà in campo Bari-Cittadella e Venezia-Perugia, in una gara secca che designerà le ultime due semifinaliste. Infatti ...

Calcio - scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla sfida Play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...

Serie B - è allarme Play off : 'Intervenga l'assemblea di Lega o faremo ricorso' Video : Terminata la stagione regolare, la Serie B si appresta a vivere le concitate fasi dei play off e play out, al termine dei quali uscira' fuori la terza squadra promossa in Serie A e la quarta formazione che fara' compagnia in Serie C a Ternana, Pro Vercelli e Novara [Video]. Turno eliminatorio, Bari-Cittadella e Venezia-Perugia Stabilito anche il quadro degli incontri dei play off che avranno un turno preliminare con le gare che si disputeranno a ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 126-85 : esplode Steph Curry - Rockets travolti - è 2-1 Warriors : Golden State Warriors-Houston Rockets 126-85 Il benvenuto della Oracle Arena agli Houston Rockets travolge la squadra di Mike D'Antoni e regala a Golden State la più larga vittoria nei Playoff della ...

RISULTATI SERIE C / Andata Play off : l'Alessandria espugna il Turina - ok Cosenza e Piacenza! : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score dei play off. L’Alessandria vince sul campo della Feralpisalò, importante successo del Cosenza contro il Trapani. Reti bianche a Reggio Emilia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:17:00 GMT)

Risultati Serie C/ Andata Play off - diretta Gol live score : Alessandria corsara sul Garda! : Risultati Serie C: diretta gol live score dei play off del terzo campionato italiano. Oggi al via i match di Andata del primo turno nazionale: ritorno atteso il 23 maggio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:07:00 GMT)

Risultati Serie D - emozioni per Playoff e Playout - la Vibonese scatenata : Risultati Serie D, emozioni per playoff e playout – Si sono giocate le gare dei playoff e dei playout ma anche quelle per la poule scudetto, in particolar modo non si ferma la corsa della Vibonese che dopo la promozione in Serie C continua a vincere, asfaltato il Potenza con un netto 4-0. Risultati PUOLE SCUDETTO Vibonese-Potenza 4-0 Virtus Verona-Gozzano 0-2 Vis Pesaro-Rimini 1-2 Risultati PLAY OFF Cavese-Taranto 3-1 Como Chieri 3-2 ...

Bari deferito - la clamorosa richiesta del Cittadella in vista dei Playoff : Si è conclusa la stagione regolare del campionato di Serie B, adesso grande attesa per i playoff per stabilire la terza squadra promossa dopo Empoli e Parma. Si preannunciano giorni caldissimi soprattutto per quanto riguarda il Bari, in particolar modo dopo il deferimento, secondo La Gazzetta del Mezzogiorno il Cittadella (e prossimo avversario del Bari ai playoff) avrebbe intenzione di chiedere un posticipo degli spareggi promozione fino a ...

Il Como batte il Chieri - vince i Playoff e si mette in lista per il ripescaggio : La cronaca del match. Una rocambolesca autorete di Anelli al 35 ha portato in vantaggio la formazione ospite. Poi, all'inizio del secondo tempo, al 4 , il lariano Gentile ha impattato il match. Ma al ...