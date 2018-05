Niccolò Pirlo/ Chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella "Notte del Maestro" : Niccolò Pirlo, chi è? Il figlio di Andrea Pirlo entra in campo nella ''Notte del Maestro". Emozioni indescrivibili per uno dei più grandi calciatori della storia italiana all'addio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:59:00 GMT)

Pirlo - la notte del Maestro : spettacolo nella serata d'addio a San Siro - 7-7 il risultato finale - momenti commoventi

La Notte del Maestro – L'addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza : La Notte del Maestro, L'addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L'addio al calcio ne 'La Notte del Maestro', una serata interamente dedicata al 'Maestro' del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi

La Notte del Maestro - Gattuso : 'Pirlo? Dicono che non scherza mai - ma non è vero! E sul Milan...' - : Gennaro Gattuso è tra le leggende presenti questa sera a San Siro per salutare il grande Maestro, Andrea Pirlo . Intervistato ai microfoni di Sky Sport , il tecnico rossonero ha speso alcune parole sull'amico e sulla sua annata in rossonero. 'Io e Pirlo abbiamo giocato insieme per tanti anni, abbiamo iniziato con l'under 15 e poi tutta la ...

'La notte del Maestro' - Totti : 'Atmosfera fantastica - Pirlo se la merita. Ma prima poi la fine arriva per tutti' : Anche Francesco Totti, mentre entrava in campo per il secondo tempo, non si è sottratto: ecco le sue parole a Sky Sport. Se ti dico Pirlo cosa rispondi? Maestro. E' la notte del maestro. Andrea è ...

Pirlo - la notte del Maestro : la Reggina come trampolino di lancio - che emozioni con la maglia amaranto nella serata d'addio a San Siro

La Notte del Maestro - Rui Costa a Pirlo : 'Noi siamo stati fortunati a giocare con lui - ma anche lui a farlo con noi' - : Nel pre-partita, Manuel Rui Costa ha speso alcune parole sull'ex compagno ai microfoni si Sky Sport : 'Non entravo qua da dodici anni, l'emozione è tremenda. Mi tornano in mente delle cose ...

