Pirlo dà l' addio al calcio | Totti e Vieri danno spettacolo | poi tutti in piedi per il

Le foto della partita dell’addio al calcio di Andrea Pirlo : Si è giocata a San Siro, c'erano praticamente tutti: Ronaldo, Totti, Shevchenko, Del Piero, Ronaldinho, Buffon e Maldini, tra gli altri The post Le foto della partita dell’addio al calcio di Andrea Pirlo appeared first on Il Post.

La Notte del Maestro – L’addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza [GALLERY] : La Notte del Maestro, L’addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L’addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, una serata interamente dedicata al ‘Maestro’ del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi di ...

La notte del maestro : dove vedere la partita d'addio di Pirlo in tv e streaming : L'addio al calcio giocato di Pirlo sarà un ritrovo di leggende ma anche un importante evento di beneficenza. Wind Tre Business, di cui Andrea Pirlo è "ambassador", è sponsor della serata.--La partita d'addio di Pirlo sarà tramsessa in diretta sia in chiaro sia in pay tv: “La notte del maestro”, così è stata intitolata la serata, sarà tramessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Sport Mix a partire dalle 20. La serata sarà live ...

