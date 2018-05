Piazza Affari in rosso solo per lo stacco cedole Spread ai massimi da 7 mesi

Effetto cedole a Piazza Affari. Resta in tensione lo Spread : Teleborsa, - Si attenuano le tensioni sull'azionario italiano, che risale dai minimi a metà seduta dopo un avvio in forte calo . I principali indici di Piazza Affari viaggiano ora poco sotto la parità ...

Archimede corre a Piazza Affari nel giorno del debutto : Teleborsa, - debutto positivo per Archimede, la Special Purpose Acquisition Company finalizzata all'investimento per l'integrazione e la successiva capitalizzazione di una società nell'ambito del ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fiat Chrysler : Prepotente rialzo per il Lingotto , che mostra una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fiat Chrysler ...

Borsa - spread oltre 170 punti. Piazza Affari in rosso - ma pesano le cedole : Sul Ftse Mib pesa lo stacco delle cedole per 19 società del paniere. Milano maglia nera in Europa ma il super dollaro spinge la galassia Agnelli

Piazza Affari/ Borsa in calo nel dividend day. Lo spread sopra 170 punti base (21 maggio 2018) : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica italiana. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:34:00 GMT)

Piazza Affari in rosso per effetto dividendi. Lo spread sale sopra ai 170 punti : Lo stacco dei dividendi di 19 società del Ftse Mib su 40, che incide per l'1,74% sull'indice in avvio, pesa sull'apertura di Piazza Affari nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. In lieve rialzo resto d'Europa. Francoforte ferma per festività. Ancora vendite sui titoli di Stato: spread col Bund a 175...

Lo spread sale a 174 punti. Male Piazza Affari ma pesano le cedole : Roma, 21 mag. , askanews, Ancora sotto pressione i titoli di Stato italiani. Il rendimento sul Btp decennale sale al 2,28% portandosi sui massimi dal luglio dello scorso anno. Si allarga anche lo ...