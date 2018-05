Piazza Affari in rosso per effetto dividendi Il rendimento Btp sale a 2 | 30%

Governo : spread sopra 170 punti. E Piazza Affari continua a scendere : Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e supera la soglia di 170 punti a 171,7 con un rendimento che si porta al 2,27%, mentre Piazza Affari continua a scendere nel giorno in cui i leader di M5S e Lega, ...

Piazza Affari riparte in sofferenza. Lo spread sale ancora - sopra 170 : Nel giorno clou per la formazione del nuovo Governo, Piazza Affari apre le contrattazioni in netto calo, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Ai primi scambi il Ftse Mib segna -1,80% a 23.050 punti, mentre salgono Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività.Avvio negativo per i corsi dei titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico Mts. I titoli italiani decennali aprono in calo con ...

Piazza Affari con un occhio ai dividendi e uno alla politica : All'Economia? Il delicato Dicastero verrebbe affidato a Giancarlo Giorgetti. Le scorse sedute erano state funestate dalla conferma di un contratto, del quale erano state rese note varie versioni, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA.

Tensioni sul contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : Il bilancio finanziario della prima settimana di prove tecniche per la formazione del “governo del cambiamento” ad opera di Lega e Movimento 5 Stelle è in profondo rosso. ...

In 3 sedute Piazza Affari brucia 18 miliardi - spread +34 punti : Milano, 18 mag. , askanews, Il programma di Governo targato Lega-M5S, accolto con scetticismo e con un certo timore dai mercati, ha riportato le lancette di Piazza Affari indietro di un mese, ...

Borsa - Piazza Affari chiude in netto ribasso : Ftse Mib -1 - 48% : Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,48% a 23.449 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,54% a quota 25.644 punti.

Piazza Affari frena i listini europei - sale lo spread : Seduta difficile per la Borsa di Milano che fa da freno nel panorama dei mercati europei. Gli investitori rimangono perplessi guardando alla situazione politica e al contratto di governo tra Lega e ...

Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ...