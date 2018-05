Piazza Affari Borsa in calo nel dividend day Lo spread sopra 170 punti base 21 maggio

Borsa - Piazza Affari in calo - spread vola oltre 170 punti : Avvio di settimana in netto ribasso per Piazza Affari, che continua la serie di sedute negative a causa del nervosismo dei mercati per la formazione di un governo M5S-Lega. In controtendenza rispetto ...

Piazza Affari in rosso per effetto dividendi. Lo spread sale sopra ai 170 punti : Lo stacco dei dividendi di 19 società del Ftse Mib su 40, che incide per l'1,74% sull'indice in avvio, pesa sull'apertura di Piazza Affari nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. In lieve rialzo resto d'Europa. Francoforte ferma per festività. Ancora vendite sui titoli di Stato: spread col Bund a 175...

Borsa - Piazza Affari in calo - sprad vola oltre 170 punti : Avvio di settimana in netto ribasso per Piazza Affari, che continua la serie di sedute negative a causa del nervosismo dei mercati per la formazione di un governo M5S-Lega. In controtendenza rispetto ...

Governo : lo spread tocca i 175 punti e Piazza Affari continua a scendere : Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e tocca i 175 punti base con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,29%. Il differenziale si è poi leggermente ridotto e oscilla a quota 174. Piazza ...

Lo spread sale a 174 punti. Male Piazza Affari ma pesano le cedole : Roma, 21 mag. , askanews, Ancora sotto pressione i titoli di Stato italiani. Il rendimento sul Btp decennale sale al 2,28% portandosi sui massimi dal luglio dello scorso anno. Si allarga anche lo ...

Governo : spread sopra 170 punti. E Piazza Affari continua a scendere : Lo spread tra Btp e Bund sale ancora e supera la soglia di 170 punti a 171,7 con un rendimento che si porta al 2,27%, mentre Piazza Affari continua a scendere nel giorno in cui i leader di M5S e Lega, ...

Piazza Affari in rosso per effetto dividendi. Il rendimento Btp sale a 2 - 30% : Lo stacco dei dividendi di 19 società del Ftse Mib su 40, che incide per l'1,74% sull'indice in avvio, pesa sull'apertura di Piazza Affari nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. In lieve rialzo resto d'Europa. Francoforte ferma per festività. Ancora vendite sui titoli di Stato: spread col Bund a 175...

Piazza Affari riparte in sofferenza. Lo spread sale ancora - sopra 170 : Nel giorno clou per la formazione del nuovo Governo, Piazza Affari apre le contrattazioni in netto calo, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Ai primi scambi il Ftse Mib segna -1,80% a 23.050 punti, mentre salgono Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività.Avvio negativo per i corsi dei titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico Mts. I titoli italiani decennali aprono in calo con ...

Piazza Affari con un occhio ai dividendi e uno alla politica : All'Economia? Il delicato Dicastero verrebbe affidato a Giancarlo Giorgetti. Le scorse sedute erano state funestate dalla conferma di un contratto, del quale erano state rese note varie versioni, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5s (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Tensioni sul contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : Il bilancio finanziario della prima settimana di prove tecniche per la formazione del “governo del cambiamento” ad opera di Lega e Movimento 5 Stelle è in profondo rosso. ...

Tensioni sul contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Vendite sui bancari. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico. Differenziale Btp-Bund sale di 35 in punti in tre giorni....

In 3 sedute Piazza Affari brucia 18 miliardi - spread +34 punti : Milano, 18 mag. , askanews, Il programma di Governo targato Lega-M5S, accolto con scetticismo e con un certo timore dai mercati, ha riportato le lancette di Piazza Affari indietro di un mese, ...

In 3 sedute Piazza Affari brucia 18 miliardi - spread +34 punti : Milano, 18 mag. , askanews, - Il programma di Governo targato Lega-M5S, accolto con scetticismo e con un certo timore dai mercati, ha riportato le lancette di Piazza Affari indietro di un mese, ...