Piano City Milano chiude un' edizione da record | oltre 100mila presenze

Chiusa la settima edizione di Piano City Milano : Si chiude questa sera alle 22.20 con il concerto di Vinicio Capossela la settima edizione di Piano City Milano. Oltre 470 concerti e più di 500 pianisti hanno dato vita a un week end di musica, dal centro alle periferie con appuntamenti gratuiti e di ogni genere; dai concerti nelle piazze, nei musei e sul tram, alle lezioni di Piano, fino ai programmi speciali dedicati ai grandi maestri, da Bach a Debussy, da Schubert a Satie e ...

Piano City - 100 mila ai concerti. E le scuole di musica brillano in periferia : Un pubblico di centomila persone per 500 artisti e 470 appuntamenti gratuiti. La tre giorni di Piano City si è chiusa ieri con il concerto di Vinicio Capossela e un rilancio al Sud, con il passaggio ...

Milano - Piano City boom - 100 mila in ascolto tra musica e poesia : Al traguardo del fatale settimo anno, il format che prima dei vari Book e Food ha iniziato l’era milanese delle settimane tematiche arriva in gran forma con...

Piano City Milano - fine festival sotto la pioggia : “La città oggi è più aperta - inclusiva e partecipata” : Piano City Milano conferma l’affetto e la grande partecipazione del pubblico (oltre 100mila persone) con il tutto esaurito anche nelle Piano Night al Piano Center Notturno della Palazzina Liberty e nei concerti all’alba, all’Idroscalo e ai Bagni Misteriosi. Il dato a pochi minuti dal concerto di Vinicio Capossela che, nonostante la pioggia, chiuderà la settima edizione del festival alla Gam. ...

Piano City Milano - una domenica tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Piano City Milano - il programma della domenica dall’alba al tramonto tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Piano City Milano : i principali appuntamenti di domenica 20 maggio : domenica 18 maggio Piano City Milano si apre all’alba, alle 5 all’Idroscalo, con le dolci melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Dalle 19 al Main Stage della GAM suoneranno il musicista e compositore inglese Arthur Jeffes, Asli Kilic con un programma dedicato a Chopin e Scriabin, e Davide Cabassi con musiche di Beethoven. Vinicio Capossela chiuderà la settima edizione di Piano City Milano con ...

Milano Piano City - i principali appuntamenti di sabato 19 - dall’alba ai Bagni Misteriosi alla notte alla Palazzina Liberty : Il sorgere del sole a Milano Piano City sabato 19 maggio si celebrerà alle 5, ai Bagni Misteriosi, dove Andrea Vizzini si esibirà in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per Pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie wireless. Poi, dalle 11 alle 18, alla Fondazione ...

Piano City Milano 2018 : i principali appuntamenti di sabato 19 maggio 2018 : Dopo l’inaugurazione con Aziza Mustafa Zadeh, Piano city Milano riprende sabato 19 maggio con il sorgere del sole: alle 5, ai Bagni Misteriosi, Andrea Vizzini si esibisce in Pianolink Silent Wifi Concert: musiche di Bach, Beethoven, Satie, Chopin, Liszt e Debussy in un concerto per Pianoforte silenzioso su una pedana galleggiante. Un’esperienza di totale coinvolgimento dove la musica arriva alle orecchie del pubblico tramite cuffie ...

Piano City Milano - al via venerdì 18 l’amata tre giorni che trasformerà la città in una sala da concerti : Milano torna a essere Piano City. Si aprirà venerdì 18 maggio alle 21 alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) di porta Venezia, l’edizione 2018 della manifestazione che per tre giorni trasformerà il capoluogo lombardo e i dintorni in un’inedita sala da concerti. Oltre 50 le ore di musica in programma, per un totale di 470 concerti sia nei luoghi storici del festival che in spazi sempre nuovi, quasi a rispecchiare una città dalle ...