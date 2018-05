Perché Mattarella non ha ancora dato l' incarico a Giuseppe Conte?

agi

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sergio Mattarella si prende una pausa si riflessione. Dopo una giornata culminata con l'indicazione da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini del nome dicome futuro presidente del Consiglio, il Capo dello Stato ha deciso di non procedere subito con il conferimento dell'ma di convocare al Quirinale per domani mattina i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, cui avevaun manesplorativo nelle scorse settimane, per informarli degli sviluppi della situazione e ascoltare le loro valutazioni. Al Quirinale, infatti, giudicano irriguardoso nei loro confronti prendere decisioni prima di averli nuovamente consultati. Durante i colloqui con le delegazioni di M5s e Lega i due leader hanno fatto a Mattarella il nome di, mentre non hanno anticipato nessun nome di possibile ministro. A Di Maio e Salvini il ...