Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è una buona notizia per il mondo

Inter-Juve - vittoria obbligata solo per Allegri : ecco Perché un pareggio può valere un tesoro per la corsa Champions di Spalletti : vittoria obbligata? Sì, ma solo per la Juve. I bianconeri di Allegri sono costretti ad espugnare San Siro stasera nel Derby d’Italia più importante degli ultimi dieci anni e forse anche di più. Dopo il pareggio con il Crotone e la sconfitta con il Napoli la Juventus non può più sbagliare se non vuole subire il sorpasso del Napoli in classifica a 3 giornate dalla fine del campionato, così Allegri ha deciso per una vera e propria ...