Per la stampa spagnola Ancelotti in pole al Napoli

Dovizioso rinnova con la Ducati/ Accordo trovato fino al 2020 - attesa la conferenza stampa Per i dettagli : Dovizioso ha ufficialmente rinnovato con la Ducati fino al 2020. Nella conferenza stampa, prevista per le 17:00, verranno illustrati tutti i dettagli dell'Accordo(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:50:00 GMT)

I timori della stampa estera Per il governo M5S-Lega. Le Monde : "Una sfida mortifera Per l'Europa" : La stampa estera guarda con preoccupazione al contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle. "Italia: una sfida mortifera posta all'Europa", scrive Le Monde che sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle e Lega hanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che ...

Caos in Germania Per le vignette antisemite sulla stampa : Berlino - Oltre che odioso, il pregiudizio è un vizio difficile da mettersi alle spalle. Ne sanno qualcosa alla Süddeutsche Zeitung, progressista quotidiano tedesco pubblicato a Monaco, prodigo di scoop e inchieste interessanti. Nessuno però è perfetto: in tema di vignette, per esempio, la Süddeutsche lascia spesso a desiderare, soprattutto quando i soggetti ritratti sono di fede ebraica. Decidere cosa si possa o non si possa disegnare, cosa sia ...

Libertà di stampa nel Mediterraneo - il terrorismo è un alibi Per la censura : di Luigi Manfra* La Libertà di stampa nei Paesi del Mediterraneo non gode buona salute. Secondo i dati di Reportes sans frontières, la classifica delle 180 nazioni prese in esame vede nel 2018 al primo posto la Norvegia seguita da Svezia, Olanda e Finlandia. Gli Stati mediterranei d’Europa seguono a una certa distanza con la Spagna 31°, la Francia 33° e l’Italia 46°. La situazione italiana è migliorata negli ultimi anni – nel 2015 era 30 ...

Radio e stampa Per UniSalute "Protezione Famiglia" : Il punto di vista preventivo, e non prescrittivo, ha messo al centro del progetto la vita quotidiana dei bambini, ponendo l'accento su alimentazione e avviamento allo sport, con consigli utili di un ...

Stampa 3D Per l'industria italiana : Elmec investe 3 milioni : Elmec informatica investe 3 milioni di euro per un laboratorio di Stampa 3D. Già avviati alcuni progetti con aziende e startup

MotoGP - Gp Le Mans Conferenza Stampa : Marquez - 'Una delle piste peggiori Per noi - ma a me piace' : I test di Jerez e del Mugello sono stati piuttosto positivi per il campione del mondo in carica, durante i quali ha provato alcuni nuovi dettagli che possono aiutare. Queste le parole di Marc Marquez ...

Buffon - la conferenza stampa : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti Per il futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Stampa tropicale : i capi e gli accessori Per l’estate : Una vivace e fitta vegetazione in cui spiccano palme, felci, hibiscus e frutti esotici. Lo stile tropicale preannuncia l’arrivo dell’estate e, anche se alle sospirate ferie mancano ancora diverse settimane, ci invita ad indossare qualche capo e accessorio colorato e divertente. Sì, anche in città. Lasciatevi ispirare dalle sfilate uomo p/e 2018, vedi alla voce Paul Smith, Louis Vuitton e Michael Kors, e dalle nostre proposte. Blauer per esempio ...

Gigi Buffon si ritira? / Domani la conferenza stampa - ma la sorella alimenta le sPeranze dei tifosi della Juve : Gigi Buffon si ritira? Domani la conferenza stampa già annunciata dalla Juventus, ma la sorella Veronica fa sognare i tifosi e ipotizza che possa ancora continuare a giocare.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:46:00 GMT)

Wired Next Fest 2018 : gli eventi da non Perdere CONFERENZA STAMPA : ... oltre a rappresentare un importante conferimento di reputazione, ci permette di scoprire una parte consistente di Milano, ovvero i giardini da sempre dedicati alla scienza. » Conclusi i discorsi ...

Stampa Gb - Chelsea pensa a Pochettino Per la panchina : Il Chelsea mette nel mirino il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, come possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina dei blues. E’ quanto afferma oggi il ‘Sun’ secondo il quale il patron Roman Abramovich ha individuato nel tecnico argentino il nome giusto per rilanciare il club londinese dopo una stagione deludente conclusasi con l’esclusione dalla prossima Champions League dopo il quinto posto in ...