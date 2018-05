Per il nuovo ristorante di Olbia McDonald' s pronta ad assumere fino a 30 persone

Mediaset lancia Play - il nuovo servizio di streaming Per i Mondiali 2018 : Manca ormai meno di un mese alla patenza dei Mondiali di Russia 2018, una manifestazione che attirerà l’interesse di moltissimi appassionati nonostante l’assenza dell’Italia. L’evento per la prima volta sarà interamente visibie sulle reti Mediaset, che trasmetterà tutte le gare in chiaro rendendole disponibili anche a chi non è abbonato alla pay Tv. Proprio in […] L'articolo Mediaset lancia Play, il nuovo servizio ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : un nuovo aiuto Per Dolores : Giungono notizie preziose dalle puntate spagnole della soap Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della soap iberica si tingono di rosa per la pettegola del paese. A Puente Viejo non solo nascerà un nuovo amore, che sfocerà in un matrimonio, ma l’emporio si arricchirà di un nuovo commesso, di chi stiamo parlando? anticipazioni spagnole Il Segreto: il nuovo commesso Abbiamo più volte trattato dell’arrivo a Puente Viejo di ...

SkyUno : Lodovica Comello presenta Una canzone Per me... e il suo nuovo singolo : La web serie Lodovica Comello - Una canzone per me diventa uno speciale tv, trasmesso lunedì 21 maggio in prima serata su SkyUno HD. Il progetto, che può vantare 1,3 milioni di views sul web, è nato con l'obiettivo di cercare nuovi autori musicali. Ormai di talent ne esistono a bizzeffe, ma uno per chi scrive musica effettivamente mancava: l'ex volto di Violetta, ormai emancipatasi ampiamente da quel ruolo, ha chiesto alla sua fanbase ...

ExPert lancia il “Sottocosto degli esPerti” : ecco il nuovo volantino valido fino al 2 giugno : Expert rilancia il "Sottocosto degli esperti", il nuovo volantino valido fino al 2 giugno. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone Android in promozione? SPOILER: c'è Huawei P10 Lite a 189 euro! L'articolo Expert lancia il “Sottocosto degli esperti”: ecco il nuovo volantino valido fino al 2 giugno proviene da TuttoAndroid.

Alla scoPerta dell'ambizioso sviluppo di Days Gone in un nuovo video : Dopo la saga di Syphon Filter (che molti fan vorrebbero prima o poi rivedere sulle console Sony), i ragazzi di Sony Bend Studio hanno sostanzialmente smesso di sviluppare per le console ammiraglie di Sony impegnandosi in progetti per PSP (Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan's Shadow e Resistance Retribution) e PlayStation Vita (Uncharted: Golden Abyss e Uncharted: Fight for Fortune). Anche per questo motivo Days Gone è un progetto ...

Quella macchia sulla coPertina del nuovo Artribune Magazine : Lisa Dalfino & Sacha Kanah, Cicala micala acalormicala, 2017 Quanto la scienza influenza il vostro lavoro? Tramite la scienza siamo in grado di osservare fenomeni fisici e sintetizzarne la ...

Nuovo spunto rialzista Per Paddy Power Betfair : Punta con decisione al rialzo la performance di Paddy Power Betfair , con una variazione percentuale dell'1,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . ...

Concorsi pubblici - nuovo bando Per 2000 Allievi Carabinieri : Sono numerosi i Concorsi pubblici pubblicati nelle ultime settimane in Gazzetta ufficiale e prevedono l’assunzione o il reclutamento di diverse centinaia di persone. Dopo il bando Inps da 967 posti, quello dell’Agenzia dell’Entrate da 650, sono stati pubblicati pochi giorni fa 2 bandi delle Forze Armate, uno per 380 Allievi della Guardia di Finanza, e un bando per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri. Vediamo nel ...

Nuovo successo Per Melodica con la notte Flamenco : Chiude con un sold out la 23esima stagione concertistica internazionale Melodica. Ieri sera la “notte flamenca” ha segnato un Nuovo successo

macOS 10.14 - ecco che cosa potremmo vedere ne nuovo sistema oPerativo : Noi vogliamo fare il miglior tablet al mondo e il miglior Mac al mondo: metterli insieme non porterebbe da nessuna parte, anzi, si comincerebbe a scendere a compromessi in modi diversi». Una modalità ...

Giampero Massolo in pole position Per nuovo Premier. Di Maio e Salvini domani da Mattarella : Teleborsa, - Sempre di più in pole position Giampiero Massolo nella corsa a presiedere il futuro governo Lega-M5S . Accanto ai nomi di due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, ha preso ...

Di Maio-Salvini - nuovo incontro Per la scelta del premier - I prof in pole position : Il faccia a faccia, durato poco più di un'ora, è terminato all'ora di pranzo ed è stato tutto incentrato sul nodo del premier e sulla squadra di governo

Confermato un nuovo trailer di Death Stranding Per l'E3 : Hideo Kojima ha iniziato ad utilizzare Twitter per dare qualche anticipazione di quello che potremmo aspettarci dall'E3, come riporta Dualshockers infatti lo stesso creatore del progetto sta lasciando cadere qualche suggerimento su quel che vedremo di Death Stranding all'importante fiera videoludica.Kojima ha parlato sul social network del processo di editing dell'ultimo trailer di Death Stranding, suggerendo che potremo finalmente vedere ...

Giavellotto – Campionati Nazionali Universitari - Paola Padovan diventa capolista grazie al nuovo record Personale : A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale e il primo posto nella classifica nazionale La giavellottista Paola Padovan si prende la copertina della prima giornata nei Campionati Nazionali Universitari. A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale, 20 centimetri in più rispetto al 57,21 della scorsa stagione, ...