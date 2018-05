Pensioni - dal 2020 spesa in aumento : Secondo un approfondimento del Documento di Economia e Finanza , DEF , questa sarebbe destinata a crescere già a partire dal 2020. Grazie alle ultime riforme, da ultima quella Fornero , la spesa si è ...

Dall'immigrazione al lavoro - dalla sicurezza alle Pensioni : in 57 pagine ecco il contratto Lega-M5s : Conflitto interessi non solo economico e per governo "Per risolvere il conflitto d'interessi, che spesso pregiudica l'azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l'ambito di applicazione ...

Lega-M5S - ecco il contratto : taglio alle Pensioni d'oro e niente uscita dall'euro LEGGI IL TESTO : 'Altre questioni da affrontare in termini costituzionali - si legge - sono: l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per ...

Pensioni - dal 1° gennaio 2019 saranno più alte : ecco come e perché Video : A partire dall'inizio del prossimo anno diventeranno operative le nuove misure di rivalutazione per i trattamenti Pensionistici [Video]. Si tratta di un meccanismo che ha lo scopo di supportare chi riceve un assegno previdenziale adeguandolo all'inflazione. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. come funzioneranno i nuovi adeguamenti Pensionistici Iniziamo con il dire che la perequazione ovvero ...

