Pensiero del giorno – Scienza e Psiche

Ecco la nuova scuola di Pensiero per il trattamento della balbuzie : ... dove i bambini con questo disturbo sono tre volte più a rischio di bullismo e più avanti, al termine degli studi, non è difficile immaginare quanto possa condizionare l'ingresso nel mondo del lavoro"...

Il Pensiero debole del Vaticano sulla povertà : Ancora una volta il documento, approvato da Papa Francesco, critica la prevalenza dell'economia finanziaria sull'economia reale, la speculazione che "provoca artificiosi ribassi dei prezzi di titoli ...

E' stata un successo - a Parigi - la giornata francio-sarda incentrata sul convegno internazionale su "La ricezione delle opere e del Pensiero ... : Il "filo rosso" delle tre esposizioni è stato il concetto che il sardo Gramsci è un intellettuale oggi tradotto e conosciuto tutto il mondo e come tale è un "testimonial" eccezionale non solo di sé ...

Pensiero del giorno – Il Campo Elettrodebole : Il professore Vittorio Marchi ci dice che ‘L’universo è Coscienza’. Ho visto il DVD ‘Noi e l’Infinito’ di questo insegnante di fisica e ricercatore, compagno di stanza, ai tempi dell’università, di Enrico Fermi. Nei suoi poliedrici accostamenti della Fisica Quantistica alla Spiritualità,egli dimostra come la realtà non è che Coscienza. La realtà intesa come materia/energia. Secondo il suo Pensiero, è in atto una rivoluzione nel modo in cui la ...

Pensiero del giorno – Malattia mentale e spiritualità : Ci dice Carl Gustav Jung: ‘La vera terapia consiste nell’approccio al divino. Più si raggiunge l’esperienza del divino, più si è liberati dalla maledizione della patologia’. Carl G. Jung era uno psichiatra e lavorava in ospedali che ospitavano malati di mente. Curando e ascoltando questi pazienti, ha elaborato teorie e tecniche di guarigione. Così è la scoperta degli archetipi, i simboli fondamentali della creazione e la teoria della ...

Terremoto Friuli : “Il primo Pensiero alle famiglie delle vittime” : “Alla vigilia del 6 maggio il primo pensiero va a tutte le famiglie che persero i loro cari in quelle terribili scosse del ’76. Quelle ferite non sono rimarginabili. Il secondo pensiero va alla vocazione a ricostruire, all’immagine delle maniche rimboccate da subito per risorgere”. Cosi’ il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla vigilia del quarantaduesimo anniversario del Terremoto del Friuli.-- “Provengono da cio’ che ...

Pensiero del giorno – Energia del Vuoto e Angeli : Tommaso d’Aquino ci dice che ‘Un angelo può illuminare il Pensiero e la mente di un uomo, rafforzando il potere della visione’. Il valente dottore della chiesa San Tommaso d’Aquino crede agli Angeli e dice che queste energie spirituali possano incoraggiare il Pensiero e la mente di un uomo verso una visione più chiara e luminosa. Ai nostri tempi l’Energia degli Angeli può essere sostituita dall’Energia esplosiva che è dentro di noi e che ...

“Mia sorella…”. Sarah Scazzi - la verità di Concetta. Per la prima volta dall’efferato omicidio della ragazzina di Avetrana - la mamma svela quel ‘Pensiero’ che da anni la turba : le parole mai ”confessate” : Dopo la prima puntata dedicata alla Strage di Erba, ‘Tutta la verità’, il programma che racconta i più controversi e clamorosi fatti di cronaca, prodotta da Verve Media Company per Discovery Italia in onda sul canale Nove, affronta il delitto di Avetrana, l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, per cui sono state condannate in via definitiva la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, e per il quale lo zio ...

25 aprile - Gentiloni : fu il giorno del riscatto. Un Pensiero speciale a Napolitano : Il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni affida ad un tweet il suo omaggio al 25 aprile, giornata di festa nazionale, con un "pensiero speciale" rivolto al Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano che la scorsa notte ha subito un intervento d’urgenza al cuore.#25aprile Fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della ...

Pensiero del giorno – Intelletto e verità : Werner Heisenberg ci dice: “Non sarà mai possibile, attraverso la ragione pura, arrivare a qualche verità assoluta”. Il Fisico Teorico Werner Heisemberg, allievo e collaboratore di Nielsen Bohr, ha raggiunto la convinzione che non si potrà mai scoprire la verità assoluta attraverso il semplice ragionamento. ‘Ragione pura’ comprende il lavoro intellettuale, i calcoli e le sperimentazioni. Scienziati che credono in una realtà superiore come ...

"La concezione etrusca dell'uomo e del mondo nel Pensiero di Musonio Rufo" - una conferenza a Sutri : Tra le sue pubblicazioni di argomento filosofico: Popper e il 'gioco della scienza' , Massari,1992, ; Kant e la metafisica come scienza , Massari,1995, ; Introduzione al Saggio sulle malattie della ...

Pensiero del giorno – Realtà e Mistero : L’autore norvegese del libro ‘Il mondo di Sofia’, Jostein Gharder ci dice che: “Tutto ciò che esiste è un frammento del grande enigma. Anche tu lo sei: noi siamo l’enigma che nessuno risolve”. Nei nostri sforzi di capire la Realtà in cui viviamo e di carpire all’universo i suoi segreti, ci rendiamo conto di vivere in un enigma. Tutto è misterioso. Per quanto ci sforziamo di alzare il velo dell’ignoto, capiamo che ciò che scopriamo è solo una ...