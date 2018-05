Pellegrini | ' Non abbiamo ricevuto nessuna offerta | chi vuole Sarri paghi la clausola'

Pellegrini ag. Sarri : 'non abbiamo offerte. Lo Zenit? chi lo vuole paghi la clausola' : Si rincorrono le voci sul futuro di Maurizio Sarri, oggi il suo agente, Alessandro Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Sport Express. 'non abbiamo ricevuto offerte da ...

Pellegrini : “una clausola non vuol dire cambiare squadra” : “Una clausola non vuol dire che un giocatore debba cambiare sempre squadra. A fine anno ci incontreremo per fare il punto della situazione”. Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, si esprime così in merito al suo futuro. “Io sono tranquillo, anzi ancora dobbiamo centrare il terzo posto e ci concentriamo su questo adesso”, aggiunge il 22enne romano a margine del premio ‘Beppe Viola’ al ...

Lorenzo Pellegrini : 'Clausola? Non vuol dire che lascerò la Roma' : ROMA - ' Clausola di 28 milioni? Penso di aver sempre avuto le idee chiare. Una clausola rescissoria non vuol dire per forza che un giocatore debba cambiare squadra ogni anno '. Lo ha dichiarato il ...

Pellegrini - clausola non significa addio : ANSA, - ROMA, 14 MAG - "Il mio futuro? Penso di aver sempre avuto le idee chiare. Una clausola rescissoria non vuol dire per forza che un giocatore debba cambiare ogni anno squadra. Poi alla fine dell'...

Pellegrini - clausola non significa addio : ANSA, - ROMA, 14 MAG - "Il mio futuro? Penso di aver sempre avuto le idee chiare. Una clausola rescissoria non vuol dire per forza che un giocatore debba cambiare ogni anno squadra. Poi alla fine dell'...

Inzaghi e Pellegrini ricevono il premio Beppe Viola. Il romanista : 'La clausola? Non vuol dire che cambierò squadra' : L'allenatore della Lazio e il centrocampista della Roma sono tra le personalità del mondo dello sport e dell'informazione che nel pomeriggio hanno ottenuto il riconoscimento, dedicato al famoso ...

Federica Pellegrini frecciata a Filippo Magnini : "Non sto certo chiusa in casa" : Federica Pellegrini torna a parlare di Filippo Magnini . I due si sono lasciati da oltre un anno e l'ex nuotatore ora fa coppia fissa con Giorgia Palmas. A La Stampa la 29enne però si lascia andare a ...

Federica Pellegrini - non solo nuoto : sarà giudice a Italia's got talent con Claudio Bisio : Se c'è un nome che non ti aspetti, tra i giudici di un talent show, quello è il suo. E invece eccolo qui: Federica Pellegrini. Un colpo di teatro coi fiocchi, quello di TV8, il canale in chiaro di Sky,...

Roma - Pellegrini Non ce la fa : spazio a De Rossi : CAGLIARI - Pellegrini non ha superato il test di questa mattina, avverte ancora dolore, dopo la partita contro il Liverpool non si è mai allenato e oggi andrà in panchina. A centrocampo molto ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. IL PAGELLONE – Paltrinieri e Panziera da urlo. Pellegrini Non decolla : GREGORIO Paltrinieri 8: E’ il vero esordio italiano dopo l’avventura australiana per il campione emiliano che stravince e convince, facendo segnare il miglior tempo mondiale stagionale. Greg è tornato dopo la parentesi non particolarmente positiva di Copenhagen e ora si attende con ansia il 1500 stile. DOMENICO ACERENZA 5.5: Dopo un 400 da urlo non riesce a ripetersi ad alti livelli sulla distanza doppia. La “cura Morini” ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

Assoluti - giorno 3 : mondiale stagionale per Paltrinieri - Pellegrini vince - ma non sorride - nei 100 : La Campionessa del Mondo dei 200 metri non ha incantato nelle due vasche e il tempo finale non può ritenersi soddisfacente come ha ribadito lei stessa nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ...

Nuoto - Federica Pellegrini vince i 100 sl agli Assoluti : “Non mi spiego un tempo così alto”. La Divina non incanta : Federica Pellegrini ha vinto i 100 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione. La Divina ha duellato a lungo con l’ottima Erika Ferraioli regolandola con grande esperienza nel finale: successo in 54:42, appena sei centesimi meglio rispetto a quanto nuotato questa mattina. La 29enne è passata in 26.37 e poi è tornata in 28.05, livello non straordinario e riscontro cronometro alto ma siamo soltanto ...

Roma - Pellegrini ai tifosi : 'Tranquilli - non vado alla Juve' : Roma - A Trigoria per la ripresa in vista del derby di domenica sera, Lorenzo Pellegrini si è intrattenuto fuori i cancelli con i numerosi tifosi presenti dopo l'impresa in Champions League contro il ...