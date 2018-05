Pedemontana | l’opera ‘infinita’ che costa 4 miliardi Scheda

sportfair

: RT @bgreport: #Pedemontana: 30 milioni € al km per l'ennesima grande opera inutile #Bergamo #Diossina #A36 - Stefjazz2 : RT @bgreport: #Pedemontana: 30 milioni € al km per l'ennesima grande opera inutile #Bergamo #Diossina #A36 - RichbonesE : RT @bgreport: #Pedemontana: 30 milioni € al km per l'ennesima grande opera inutile #Bergamo #Diossina #A36 - EnrichettaNegri : RT @bgreport: #Pedemontana: 30 milioni € al km per l'ennesima grande opera inutile #Bergamo #Diossina #A36 -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Milano, 21 mag. (AdnKronos) – E’ un’arteria immaginaria lunga circa 43 chilometri quella che manca perché si possa dire finita laLombarda, la grande opera infrastrutturale che servirebbe a decongestionare il traffico sull’asse Milano-Bergamo dell’A4 e di cui si teme lo stop con il nuovo Governo M5S-Lega. Dell’autostrada vera e propria, che in 67 chilometri collega A8 e A4, mancano tre tratte: la B2, la C e la D, che da Lentate sul Seveso (Monza) portano direttamente all’autostrada A4, con lo svincolo finale nei pressi di Osio Sotto, nella bassa bergamasca. In mezzo al tracciato completo, cinque fiumi (Olona, Seveso, Lambro, Adda e Brembo), parchi e aree agricole, cirnza per cui sono stati studiati 48 chilometri di opere ‘connesse’ al tracciato autostradale, tra ponti e viadotti, e stanziati 150 milioni di euro per ...