Pd | Orlando | partito unico con Fi errore

Pd - Orlando : non si tiene partito in queste condizioni : "Ha ragione Martina, non si può tenere un partito in queste condizioni se si ha a cuore il suo destino". Così su Fb il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a proposito del dibattito interno al Pd ...

Pd : Orlando - non si può tenere un partito in queste condizioni : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Renzi e Martina in ticket hanno vinto il Congresso. Poi, su quella linea, il Pd ha perso le elezioni. Renzi si è dimesso. Ci è stato detto che, data la situazione istituzionale, non si poteva fare un Congresso. Abbiamo dato comunque la nostra disponibilità ad accettare la reggenza di Martina, ma dal giorno dopo è stato evidente che le difficoltà maggiori nello svolgimento del suo ruolo sono venute proprio ...

Pd - Martina : “Governo con M5s? Attendiamo Mattarella”/ Orlando duro : “Se restiamo nel limbo - il partito muore” : Martina, "governo Pd-M5s? Aspettiamo Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Pd : Orlando-Cuperlo - non si salva partito con accordo tra correnti e senza confronto - 2 - : Una comunità politica -concludono Cuperlo e Orlando- non può arrendersi a questo. Se vogliamo rialzarci molto bisogna cambiare, a cominciare da noi'.

Pd : Orlando-Cuperlo - non si salva partito con accordo tra correnti e senza confronto (2) : (AdnKronos) – “Serve scuotere l’albero, ascoltare territori e circoli. Anche per questo -proseguono i due esponenti della minoranza Pd- la convocazione dell’assemblea dev’essere comunque rapida in coerenza a uno Statuto che già ora non è stato rispettato. La nostra proposta è di proseguire assieme la riflessione su come si rilancia il Pd, su come si ricostruisce una comunità”. “Per alimentare questo ...

Pd : Orlando-Cuperlo - non si salva partito con accordo tra correnti e senza confronto : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Discutere aiuta. Ascoltarsi aiuta. Oggi per capire da dove nasce la nostra sconfitta e per ricostruire un campo largo, unito e vincente, il Pd e la sinistra hanno bisogno dell’aiuto di tanti. Non abbiamo condiviso il rinvio dell’assemblea nazionale pure capendo bene quanto sia delicato il percorso tuttora aperto delle consultazioni per la ricerca di una maggioranza di governo. Crediamo che ...

Andrea Orlando : 'Partito alla Macron? Cretinate; ora il PD svolti a sinistra' Video : In occasione della puntata di Piazzapulita su La7 di questo giovedì 5 aprile è intervenuto Andrea Orlando, attualmente ancora Ministro della Giustizia ed esponente della minoranza #Pd, vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Andrea Orlando: 'PD dialoghi col 5 Stelle, ma non ci sono le condizioni per governare insieme' Riguardo a una possibile alleanza di Governo con il Movimento 5 Stelle [Video], Andrea Orlando ha affermato: Io non ...