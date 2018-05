Parte la beta Oreo su Honor 8 Lite alias Huawei P8 Lite 2017 | tutti i chiarimenti

optimaitalia

(Di lunedì 21 maggio 2018) Una gran bella notizia quella delladisuper i proprietari di questo smartphone e non certo per quelli di8. Allo stesso tempo una conferma ulteriore per chi ha a disposizione unP8. I tre smartphone qui menzionati hanno destini intrecciati ma pure diversi, giusto fare chiarezza vista pure l'abitudine del produttoree del relativo sotto branddi commercializzare gli stessi telefoni con nomi dissimili in paesi più o meno distanti.La notizia odierna è quella che vede il via definitivo al programmasu. I possessori dell'8 sintonizzati all'ascolto e numerosissimi in Italia potrebbero pensare che la disponibilità del firmware test abbia delle conseguenze positive per il loro device ma così non sarà. Lo smartphone in questione, come più volte ribadito, resterà senza Android 8.o, mentre la sua ...