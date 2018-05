Parma | parla Faggiano | le novità dal calciomercato ed il futuro della panchina di D’Aversa

sportfair

: Sulla Gazzetta di Parma del 20 Maggio si parla dei traguardi raggiunti con il progetto 'Giardini rifiuti zero' ???? - composharing : Sulla Gazzetta di Parma del 20 Maggio si parla dei traguardi raggiunti con il progetto 'Giardini rifiuti zero' ???? - peppinus1966 : RT @Chiariello_CS: Chi ama non dimentica. Perdonatemi,ma non riesco a gioire della promozione del Parma città che adoro, squadra-simpatia a… - gio_verazzo : RT @Chiariello_CS: Chi ama non dimentica. Perdonatemi,ma non riesco a gioire della promozione del Parma città che adoro, squadra-simpatia a… -

(Di lunedì 21 maggio 2018)alle prese con la costruzionerosa che nella prossima stagione giocherà in Serie A dopo lo splendido cammino in cadetteria La favola delsi è concretizzata in un ultimo turno davvero pazzesco. La squadra emiliana è tornata in Serie A al termine di un campionato ricco di soddisfazioni, sotto la guida sapiente di mister D’Aversa. Il d.s. degli emiliani, Daniele, hato stamane a Radio Anch’io sport delparmigiana, ma anche delche avrà inizio sin da subito: “C’è stato un lavoro di gruppo importante, grazie ad un gruppo di imprenditori parmigiani che hanno salvato il club e ora ai cinesi che ci hanno fatto lavorare bene. Il tecnico? Resterà sicuramente D’Aversa. Ora dobbiamo costruire una squadra per cercare di mantenere la categoria senza prendere giocatori che non possiamo permetterci . ...