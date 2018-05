: #PapaFrancesco parla ai #vescovi italiani dicendo che la crisi delle vocazioni è crisi di paternità. Leggi NEL CUOR… - antoniospadaro : #PapaFrancesco parla ai #vescovi italiani dicendo che la crisi delle vocazioni è crisi di paternità. Leggi NEL CUOR… - NotizieIN : Papa:crisi vocazioni anche per scandali - CybFeed : #News #Papa:crisi vocazioni anche per scandali -

Ladelle, la trasparenza sui beni della Chiesa, il processo di accorpamento delle diocesi: sono le "preoccupazioni" diFrancesco per la Chiesa in Italia, espresse ai lavori dell'assemblea generale della Cei. "L'emorragia delleè la prima cosa che mi preoccupa -confessa- ed è il frutto avvelenato della cultura del provvisorio e della dittatura del denaro". Sui beni della Chiesa: "Scandaloso gestirli come beni propri". L'accorpamento diocesi "è tema datato:ora farlo"(Di lunedì 21 maggio 2018)