Papa Francesco all’Assemblea Generale Cei/ Video - “crisi vocazioni : meno diocesi e più condivisione dei preti” : Papa Francesco, il discorso alla 71esima Assemblea Generale della Cei: Video, le tre preoccupazioni di Bergoglio. "Crisi vocazioni; scandali finanziari; riduzione delle diocesi"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:38:00 GMT)

Papa Francesco a un uomo gay : “Dio ti ha fatto così e ti ama così” : Papa Francesco a un uomo gay: “Dio ti ha fatto così e ti ama così” “Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei”. Sono le parole che Papa Francesco avrebbe […] L'articolo Papa Francesco a un uomo gay: “Dio ti ha fatto così e ti ama così” proviene da NewsGo.

Papa Francesco ridisegna il conclave a sua immagine e somiglianza : Con l'annuncio fatto oggi, giorno di Pentecoste, al momento della recita dell'Angelus, della nomina di 14 nuovi cardinali, Papa Francesco ha completato il suo rimodellamento del collegio cardinalizio.Il numero dei cardinali elettori in un eventuale futuro conclave nominati da Francesco, dal 29 giugno prossimo, data della creazione (così si dice) dei nuovi porporati, supererà infatti di ben undici unità quelli nominati dal ...

Il Grande dolore per Gaza nell'omelia di Papa Francesco : Nel giorno della Pentecoste, 20 maggio, il Papa chiama la pace per il Medio Oriente. L’occasione per la preghiera è la l’omelia della Messa solenne celebrata in San Pietro. Vescovi e sacerdoti hanno partecipato alla liturgia in paramenti rossi: il colore della passione, il colore del sangue. Dagli atti degli Apostoli, la strada per Gaza L’incipit è un passo degli Atti degli Apostoli in cui un giovane diacono, Filippo, si trova su una strada ...

Papa Francesco annuncia a sorpresa 14 nuovi cardinali : c’è anche il patriarca di Baghdad : sorpresa e incredulità anche tra alcuni dei neo eletti come l'elemosiniere pontificio Krajewski e il patriarca caldeo in Iraq. "Nessun ci aveva avvertiti" hanno dichiarato dopo aver appreso delle parole del Pontefice in Piazza San Pietro. Tra i neo porporati anche un semplice religioso non vescovo e undici membri votanti in un eventuale conclave.Continua a leggere

Papa Francesco : Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre : Papa Francesco: Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre La canonizzazione nel corso del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani Continua a leggere L'articolo Papa Francesco: Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre proviene da NewsGo.

Papa Francesco : 'Grande dolore per Gaza - lo Spirito porti pace in Terra Santa' : Papa Francesco ha citato, nell'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta,...

Papa Francesco - abbiamo bisogno di un cambiamento vero : Lo Spirito Santo, spiega il Papa durante la messa, 'è la forza divina che cambia il mondo'. Infine un pensiero va agli scontri che in questi giorni hanno insanguinato i confini tra Israele e i ...