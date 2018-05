calcioweb.eu

: Panchina #Parma, annunciato l'allenatore per la prossima stagione - CalcioWeb : Panchina #Parma, annunciato l'allenatore per la prossima stagione - gigginotweet : @esserenapeme @Carloalvino Se Ancelotti è arrivato ad allenare grandi squadre e grandi giocatori è perché se l'è me… - ParmaLiveTweet : Valdes: 'Complimenti al Parma Calcio che ritorna in Serie A!': Arrivano anche dal lontano Cile i complimenti per la… -

(Di lunedì 21 maggio 2018)– Ilha conquistato una promozione incredibile nel campionato di Serie A, la terza consecutiva, successo sul campo dello Spezia e la quadra di D’Aversa ha approfittato del passo falso del Frosinone contro il Foggia. Faggiano ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Uno ha parlato del futuro: “D’Aversa resterà sicuramente. C’è stato un lavoro di gruppo importante, grazie ad un gruppo di imprenditori parmigiani che hanno salvato il club e ora ai cinesi che ci hanno fatto lavorare bene. Ora dobbiamo costruire una squadra per cercare di mantenere la categoria senza prendere giocatori che non possiamo permetterci – ha aggiunto -. Stiamo lavorando al futuro ad ampio raggio, arriverà qualche straniero, giovane interessante e qualche collaborazione con delle società di A per far maturare dei ragazzi. Sabato sera arriverà la ...