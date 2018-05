Pallavolo – Serie D | la Flyblue Volley Taviano straccia la Pm Volley Potenza

Pallavolo - la Lega serie A al fianco di GICAM : quattro atlete e un allenatore partiranno alla volta dell’Uganda : Il progetto umanitario voluto dalla Lega Pallavolo e da GICAM permetterà a quattro atlete ed un allenatore di volare in Uganda per affiancare un equipe medica La città di Entebbe, in Uganda, sarà ancora la destinazione della missione di Lega Pallavolo serie A Femminile e GICAM, fianco a fianco per la seconda stagione nel progetto ‘Mano nella mano‘: dal 2 al 9 giugno quattro atlete e un allenatore di serie A partiranno per il paese ...