Palermo : primo 'Empty' a Cappella Palatina - foto di 70 instagramers spopolano sul social : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Completamente vuota, con protagonista solo l'oro dei suoi mosaici. Sono queste le immagini della Cappella Palatina di Palermo che hanno spopolato su Instagram nel weekend grazie al lavoro di 70 instagramers a cui è stato 'permesso' l'accesso al monumento fuori dagli or

Palermo - DONNA INCINTA MALATA DI LEUCEMIA/ Primo caso in Italia di monoterapia chemio-free : PALERMO, DONNA INCINTA si scopre MALATA di LEUCEMIA: è stata curata con una terapia innovativa ed è salva con il figlio. Le ultime notizie sul trattamento chemio-free(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:46:00 GMT)

A Palermo da domani - venerdì 27 aprile - primo meeting internazionale mette al centro donne medico e differenze di genere : Tre giornate di studio , a Palermo, da venerdì 27 aprile – in occasione del XXXVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana donne medico – dedicate ad un “Approccio multidisciplinare alle malattie croniche e differenze di genere” . Trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo, settantasette tra relatrici e relatori per dieci sessioni, affronteranno secondo una prospettiva di genere temi legati alle ...

Diretta / Palermo Avellino (risultato live 1-0) streaming video e tv : Fine primo tempo : Diretta Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Sarà inaugurato oggi all'istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ottica in una scuola di periferia. Il progetto #SiamoConnessi porterà internet ultraveloce tra i banchi

Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Sarà inaugurato oggi all’istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ottica in una scuola di periferia. Il progetto #SiamoConnessi porterà internet ultraveloce tra i banchi di scuola. Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, il vicesindaco Sergio Marino, l’assessora alla scuola Giovanna ...

Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. , AdnKronos, Sarà inaugurato oggi all'istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ...

Palermo : in una scuola di Brancaccio primo impianto connessione wifi : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Sarà inaugurato oggi all’istituto Sperone-Pertini di via Giannotta a Brancaccio, a Palermo, il primo impianto di cablaggio strutturato con connessione wi-fi in fibra ottica in una scuola di periferia. Il progetto #SiamoConnessi porterà internet ultraveloce tra i banchi di scuola. Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, il vicesindaco Sergio Marino, l’assessora alla scuola Giovanna ...

Terrorismo : a Palermo misure rafforzate per Pasqua - in campo 'Unità di primo intervento' : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - misure antiterroristiche rafforzate a Palermo e provincia in vista delle vacanze di Pasqua e dell'aumento delle presenze di turisti italiani e stranieri in città. Al porto di Palermo e all'aeroporto Falcone-Borsellino sarà intensificata sensibilmente la vigilanza, anch

Palermo. Spasimo : dal primo aprile in vigore i nuovi orari : Entra in vigore il nuovo orario primaverile dello Spasimo di Palermo. I nuovi orari di ingresso al pubblico entreranno in