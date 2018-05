Palermo | lite per gelosia | aggredita da compagno fugge di casa insieme ai tre figli

liberoquotidiano

: Palermo: la Polizia di Stato arresta un palermitano che, al culmine di una lite, aggredisce la compagna costringend… - GiornaleLORA : Palermo: la Polizia di Stato arresta un palermitano che, al culmine di una lite, aggredisce la compagna costringend… - monicapanzica : RT @LiveSicilia: Palermo, accoltella il vicino dopo una lite L'uomo ricoverato a Villa Sofia -

(Di lunedì 21 maggio 2018), 21 mag. (AdnKronos) - L'ennesimaper, insulti e percosse fino a costringere la compagna ad andare via diai treminori. E' accaduto a, nel quartiere Borgo Nuovo, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. A